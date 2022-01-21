Ростовского зоолога с коллегами приговорили к штрафу 3,3 млн рублей за сбор жуков в Шри-Ланке

Александру Игнатенко вынесли приговор в Шри-Ланке. Фото: соцсети

Собиравшему жуков в Шри-Ланке ростовскому зоологу и двум его коллегам вынесли приговор. Любителям живой природы надлежит выплатить крупный штраф в размере 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий, что в переводе на российские деньги составляет - 3 млн 349 тысяч 500 руб. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказал правозащитник Иван Мельников.

Пока россияне все еще остаются на острове, но если им не удастся собрать необходимую сумму до 11 марта, то им грозит тюремный срок.

- К сожалению, получается, что все наши усилия были напрасными. И ведь это еще далеко не конец, - отметил Иван Мельников.

Как рассказала жена задержанного Александра Игнатенко Елена Бондаренко в настоящее время на созданном сайте идет сбор денег, которые пойдут на выплату штрафа, так как законодательно россияне не могут работать в Шри-Ланке и соответственно, получать зарплату.

- В понедельник, Саша обещал, обвинительные документы им выдадут, и окончательная сумма будет там. Сейчас 625 тысяч есть. Это удалось собрать с мая прошлого года. Помогают разные люди. Не знаю, только ли из нашей страны, потому что не всегда отображается такая информация о переводах. Думаю, это не только знакомые, но и другие неравнодушные люди тоже. Пока я еще не знаю никаких подробностей, - отметила Елена.

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