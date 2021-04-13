Найти три миллиона или сесть на 40 лет: что сейчас с сотрудником зоопарка, задержанного за сбор жуков в Шри-Ланке

Александра Игнатенко судят в Шри-Ланке почти год. Фото: соцсети.

Больше года в Шри-Ланке судят сотрудника ростовского зоопарка Александра Игнатенко. В феврале 2020 его задержали в местном национальном парке, когда обнаружили в его кармане горстку мертвых жуков. Игнатенко заподозрили в том, что он хотел вывезти с острова редких насекомых. Сам зоолог утверждает, что собирал жуков, чтобы изучить для науки. «КП» выяснила, как проходит процесс над ростовчанином и как он живет сейчас.

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Ростовчанин Александр Игнатенко с детства интересовался жизнью насекомых. Хобби превратилось в дело жизни: Александр выучился на зоолога, устроился в зоопарк, а позже возглавил отделение мелких млекопитающих.

Игнатенко возглавлял отдел мелких млекопитающих ростовского зоопарка. Фото: соцсети.

В феврале Игнатенко с двумя друзьями отправился в отпуск в Шри-Ланку. В один из дней молодые люди решили прогуляться по местному национальному парку. Здесь Александр подобрал несколько мертвых жуков и взял с собой. По его словам, насекомые выглядели необычно и представляли для него научный интерес.

Неприметный на первый взгляд инцидент сразу привлек внимание сотрудников. Как только они увидели у Игнатенко жуков, у россиян отобрали телефоны и закрыли в изолированной комнате.

ОТПРАВИЛИ В КАМЕРУ ДЛЯ НАСИЛЬНИКОВ

Выяснилось, что в Шри-Ланке сбор жуков может рассматриваться как тяжкое преступление. Игнатенко обвинили в незаконном сборе редких представителей флоры и фауны. Согласно местному законодательству, за такое преступление можно получить до 40 лет тюрьмы.

Ростовчанин увлекся изучением насекомых еще в детстве. Фото: соцсети.

Местные правоохранители возбудили уголовное дело, а Игнатенко и его друзей отправили в тюрьму. Причем такую, где держат насильников и убийц. Мужчины спали на бетоне с десятками других заключенных в одной камере. Позже им удалось связаться с родственниками, найти поручителей и отправиться под подписку о невыезде. К делу подключились адвокаты и дипломаты.

ПРОБЕЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Как рассказывал адвокат ростовчанина Григорий Сухов, в ходе разбирательства судья находил пробелы в расследовании и возвращал документы на доработку. По его мнению, сторона обвинения не представила ни одного доказательства того, что Игнатенко убивал или специально ловил насекомых. Не по закону прошло и задержание.

— Их (россиян – прим.ред.) без объяснений арестовали, закрыли в комнате, все отобрали и не предоставили ни переводчика, ни адвоката, — комментировал юрист.

Из-за острой тюремной еды у Игнатенко начались приступы язвы. Фото: соцсети.

Сейчас по делу допрашивают свидетелей, а процесс еще не близится к финалу. Родственники Игнатенко считают, что строить какие-то прогнозы на будущее пока рано.

— Следующее заседание запланировано на 20 апреля. Но новостей немного. Дальше допроса свидетелей дело пока не двигается, — рассказала супруга Игнатенко Елена.

НАЙТИ ТРИ МИЛЛИОНА ИЛИ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ НА 40 ЛЕТ

Сейчас Александр Игнатенко и его друзья арендуют жилье в Шри-Ланке. Все расходы за их проживание легли на плечи их родных. А платить ростовчанину нужно не только за кров и пропитание. Из-за острой тюремной еды у Игнатенко начались приступы язвы — понадобились помощь врачей, лекарства.

— Сейчас состояние здоровья у Саши удовлетворительное. Бывают обострения, но, к счастью, не такие серьезные, как раньше, — пояснила Елена.

Кроме того, деньги могут понадобиться россиянам и после суда. Вместо заключения им могут назначить штраф — до трех миллионов рублей. Если люди не заплатят эту сумму, тюрьма их ждет даже в случае более мягкого приговора.

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