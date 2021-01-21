"Из косточек хотели сделать лекарство от рака": как проходит суд над ростовским зоологом, собиравшем жуков в Шри-Ланке

27-летний Александр работает в ростовском зоопарке. Фото: соц. сети

Ростовского зоолога, сотрудника городского зоопарка Александра Игнатенко вместе с двумя товарищами вот уже почти год судят в Шри-Ланке. Россиян обвиняют в незаконном сборе редких видов животных. Именно для этого, по мнению местных властей, трое молодых людей приехали в солнечную страну. Вот только пока доказать это у правоохранителей не получилось.

Александр Игнатенко вместе с двумя знакомыми оказался заложником строгих законов этой страны. Еще весной прошлого года их задержали на территории национального парка, когда сотрудники обнаружили в кармане ростовчанина несколько жуков. Как говорил сам ростовчанин, он их подобрал уже мертвыми и делал это из научного любопытства. Якобы, по возвращению в отель он рассматривал их и изучал под увеличительным стеклом. При этом в номере, где жил россиянин, правоохранители нашли и других насекомых, в том числе ящериц.

Однако в Шри-Ланке все это "великолепие" расценивается как посягательство на девственную природу цейлонской земли и карается тюрьмой. С тех пор и тянется судебный процесс.

"ПОНИМАТЬ РЕЧЬ ПРОКУРОРА ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ"

Ростовчанин Игнатенко, и его адвокат Георгий, считают, что обвинение сфабриковано. Кроме того, они заявляют, что в ходе разбирательства нарушаются и их права. Это выражается в том, что у этих россиян нет возможности понимать речь прокурора, свидетелей и судьи.

Известно, что последние заседания прошли 6 и 7 января этого года. К этому времени сторона обвинения даже наняла для них переводчика, работа которого, по словам ростовчанина, оставляет желать лучшего.

- У него приходится постоянно переспрашивать, но все равно большая часть слов непонятна, - говорит Игнатенко. - Кроме того, сам процесс ему вроде как запрещено нам переводить. Вот и получается, что наше международное право на прозрачность судебного процесса продолжает нарушаться.

МАНИКЮРНЫЙ НАБОР - ДЛЯ ЛОВЛИ ЖИВОТНЫХ?

По словам Игнатенко, местный прокурор, описывая в зале суда задержание россиян, говорил о внимательном и осторожном отношении к ним.

- Вот только те ситуации, когда на нас кричали, силой отбирали телефоны и паспорта, почему-то упускаются из вида, - говорит ростовчанин. - Нашим вещам, обнаруженным в номере, приписывали необычные свойства. Например, из косточек фруктов мы якобы хотели сделать лекарство от рака, а маникюрный набор использовали для ловли животных. Или же, что препараты из аптечки - приманка.

О ситуации рассказал и Артем Рябов - знакомый ростовчанина, который также находится вместе с ним за границей. По его словам, сейчас они - в городе Нувара-Эллия, где и проходит суд.

- Идут допросы тех офицеров, которые нас задерживали. Я так понимаю, что это будет длиться долго: явно несколько судебных заседаний, - признался Рябов

НАСЕКОМЫХ УЖЕ ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

Между тем, в СМИ Шри-Ланки фигурирует один факт: выяснилось, что в машине Игнатенко и его друзей, лесничие якобы обнаружили 184 различных животных, среди которых были и пчелы, и бабочки, и различные насекомые.

Зоолог Игнатенко говорит, что они ему были интересны с профессиональной точки зрения. Но, по сути, это не такая большая цифра, как может показаться на первый взгляд.

- Если заглянуть в любой уличный фонарь и пересчитать все, что туда набилось, получится такое же большое число. Например, некоторые насекомые, типа стафилинидов и долгоносиков, меньше одного миллиметра, - рассказал Александр.

Местные местные журналисты писали, что большинство животных власти практически сразу выпустили на свободу.

ДО 40 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Интересно, что один из смотрителей национального парка Хортон-Плейнс Прадип Кумара рассказал, что трое россиян также подозреваются еще и в причастности к контрабанде диких животных в Уганде и Индии.

К слову, Игнатенко, и правда, успел побывать и в Уганде, и на острова Гоа в Индии. Фотографии из этих путешествий размещены у него в социальных сетях. Однако, по словам его супруги Елены, никаких проблем с законом в тех странах у него не было.

Известно, что изначально россиянам грозило до 40 лет тюрьмы, либо - штраф в три миллиона рублей на каждого. Сейчас же дела немного улучшились: из обвинения убрали некоторые пункты, подключились правозащитники и дипломаты. Как будут разворачиваться события дальше, пока неизвестно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Во многих странах мира к природным ресурсам - особое отношение"

Илона Чиханацкая, руководитель одного из ведущих туроператоров, г. Ростов-на-Дону:

- Нередко во многих странах мира к природным ресурсам - особое отношение, и за любые посягательства на ее представителей предусмотрено суровое наказание. В большинстве стран мира существует законодательство в области охраны природы. В том числе и в странах Африки, Юго-Восточной Азии, где нелегальный вывоз животных или растений трактуется, как разорение природных богатств государства. Конечно, туристам нужно учитывать, что провозить или собирать представителей флоры и фауны без разрешения властей и без получения специальных разрешений строго запрещено.

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