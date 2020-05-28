Суд был, приговора нет: ростовчанин, арестованный в Шри-Ланке за сбор жуков, еще месяц пробудет на свободе

Ростовчанину Александру Игнатенко, арестованному вместе с друзьями в Шри-Ланке за сбор животных, пока не вынесли окончательный приговор. Судья перенес рассмотрение дела на лето. Значит ли это, что у россиян появился шанс остаться на свободе, пока неизвестно. Ясно одно: местные власти, по какой-то причине, не стали "рубить с плеча".

28 мая должен был состояться суд, на котором бы решилась судьба троих россиян. Им вменяли контрабанду животных, за что полагается 40 лет тюрьмы или огромный денежный штраф. Среди них - зоолог, ростовчанин Александр Игнатенко, ставший настоящей знаменитостью у себя на родине. "КП-Ростов" связалась с супругой парня - Еленой. Она рассказала, что происходит прямо сейчас на другом конце планеты с нашими земляками и как обстоит дело, результат которого определит судьбу ребят на многие и многие годы.

- Суд действительно состоялся, но пока окончательного приговора нет. Рассмотрение дела перенесли на конец следующего месяца. Заседание должно пройти 25 июня, - поделилась подробностями Елена.

Сам Александр остался под подпиской о невыезде. Дожидаться суда он будет на территории Шри-Ланки. Ранее выяснилось, что он поселился в пустующем отеле, хозяин которого пустил ребят пожить бесплатно.

Также появилась информация, что адвокат россиян, приставленный от российского посольства на Цейлоне, добивается смягчения наказания и уменьшения размера штрафа. Защита старается убедить суд снизить сумму до трех миллионов рублей (по миллиону с каждого). Сейчас общая сумма штрафа - девять миллионов рублей (по три миллиона с каждого). Как дальше будут разворачиваться события пока неясно.

Напомним, что ростовчанина задержали власти Шри-Ланки во время его зимнего отпуска. Изначально в его кармане нашли несколько мертвы жуков, что стало причиной для обыска. Позже в его номере обнаружили еще десятки различных видов местных животных. Как сказал сам Александр, он их просто фотографировал, а потом отпускал.

Однако, местная полиция не согласна с этим и считает россиян контрабандистами. В обвинение сказано, что они собирали животных на территориях национальных парков, что делать строго запрещено. Между тем, на днях в социальных сетях ростовчанин опубликовал видео из Цейлона. На ролике он показал, что животные, которых он собирал, живут повсюду, а не только в заповедных зонах и национальных парках. Он снял ящериц, бабочек и жуков. Они буквально кишат в его номере.