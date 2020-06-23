"Температура, рвота и сильная боль": ростовчанин Александр Игнатенко, арестованный в Шри-Ланке за сбор жуков, серьезно заболел

Ростовчанин Александр Игнатенко, задержанный в Шри-Ланке вместе с двумя товарищами за сбор жуков, серьезно заболел. У него обострилась язва желудка, которая начала тревожить парня как только он оказался "за решеткой". Сейчас его состояние оставляет желать лучшего - он находится в местной больнице. Уже скоро - 25 июня состоится суд, на котором решится судьба троих россиян.

Как признался Игнатенко в разговоре с корреспондентом "КП-Ростов", сейчас он чувствует себя очень плохо. У него обострилась язва желудка. Все началось еще 14 июня, когда Саше впервые после тюрьмы почувствовал недомогание. Началась изжога, рвота с сильные боли. Родственникам удалось связаться со страховой компанией, которая прислала врача. Доктор выдал ростовчанину таблетки, но они не помогли.

17 июня состояние парня ухудшилось: поднялась температура, стало больно глотать. "Страховая" отказалась помогать, сославшись на просроченный полис. Врач готов был приехать, но только за 100 долларов. Таких денег у Александра не оказалось.

На следующий день турист отыскал врача в городе. Медик осмотрела его и выдала лекарства. Все это обошлось в 40 долларов, но Саше впервые полегчало.

19 июня на телефон Елены, супруги ростовчанина, поступил звонок: Александр потерял сознание. У него началась нестерпимая боль в груди, пришлось вызвать скорую помощь. По неотложке его отвезли в больницу - сначала в один госпиталь, потом в другой. Взяли анализы, но на гастроскопию - большая очередь - попасть до среды не получится. Кроме того, врачи говорят, что проводить процедуру сейчас опасно, так как состояние может только ухудшиться.

Игнатенко потерял сознание, его забрала скорая помощь. Фото: соц. сети.

На данный момент ростовчанин до сих пор в госпитале. Через два дня пройдет суд, на котором решится его судьба и двух его компаньонов. Интересно, что это будет вторым заседанием по делу россиян, так как первое перенесли после вмешательства генерального прокурора Шри-Ланки.

Как признался ростовчанин, шансов получить оправдательный приговор мало. Следствие не хочет принимать доводы защиты.

- У адвоката множество доводов о грубых процессуальных нарушениях и нарушении прав человека. Но как это все доказать в местном суде, когда это маленький город и все заодно? - задается вопросом ростовчанин.

Напомним, 27-летний сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко был задержан вместе с двумя товарищами в национальном парке Шри-Ланке. Смотрители парка обнаружили в его кармане несколько мертвых жуков, а после в номере россиян полиция провели обыск. В результате было найдено около 500 различных животных. На россиян возбудили уголовное дело о незаконном сборе редких представителей флоры и фауны. Им грозит по 40 лет тюрьмы или штраф в три миллиона рублей. При этом таких денег ни у одного из них нет.

Жертва или контрабандист? Ростовский энтомолог ждет суда в Шри-Ланке

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