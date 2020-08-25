С просьбой защитить арестованного в Шри-Ланке ростовчанина обратились к президенту

Александр Игнатенко в больнице с обостренным гастритом (в миниатюре). Фото: соц. сети.

Владимира Путина попросили защитить троих россиян, которым грозит огромный тюремной срок в Шри-Ланке за незаконный сбор животных. Правозащитник, который составил а адресовал письмо, просит президента обратить внимание на необоснованность действий местных властей и вступит в переговоры с главой экзотической страны с целью прекращения уголовного дела.

Как сообщил "КП-Ростов" ростовчанин Александр Игнатенко, уже полгода находящийся в Шри-Ланке, это письмо составил правозащитник, который решил помочь им. К обращению приложено заключение российских и зарубежных ученых, изучивших материалы дела. Они пришли к выводу, что большинство пунктов обвинения заставляют усомниться к компетентности местных экспертов. По мнению защитников россиян, они не занимались контрабандной насекомых, а многие собранные ими виды животных вообще не относятся к редким и вымирающим.

Кроме того, в письма сказано, что при задержании туристов были нарушены законы, регламентирующие действия властей. Не соблюдены их права, ведь все судебные заседания проходили на непонятном для них языке. Также президенту России сообщили, что из-за длительного заключения наших сограждан в нечеловеческих, тюремных условиях, у ростовчанина Александра Игнатенко подорвалось здоровье. Это может грозить трагичными последствиями, ведь несколько раз ученого уже госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правозащитник попросил Владимира Путина вступить в переговоры с президентом Шри-Ланки, чтобы освободить троих россиян. В противном случае они могут получить огромные тюремные сроки.

Сам Александр Игнатенко, сотрудник ростовского зоопарка рассказал, что вскоре состоится очередной судебное заседание, на котором решится судьба всех троих.

- Мы сейчас в Коломбо, собираемся, чтоб поехать в Нувара-Элию, где 27 августа пройдет заседание. Пока не знаем, что там может решиться, - сказала парень.

Мы не раз писали о судьбе ростовчанина и двух его компаньонов, которые оказались заложниками суровых законов цейлонской земли.

Напомним, ростовчанин Александр Ингнатенко, его друг Николай Килафян и знакомый Артём Рябов отправились в зимний отпуск в Шри-Ланку. Беззаботное путешествие обернулось настоящим кошмаров, когда местные сотрудники национального парка обнаружили у Игнатенко несколько мертвых жуков. Они заподозрили их в контрабанде, провели обыск и изъяли еще несколько десятков различных животных.

Сам Игнатенко не раз признавался, что насекомых он собирал исключительно в научных целях и не собирался вывозить из страны. Однако эти доводы никому не нужны.