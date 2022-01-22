Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 января 2022: количество зараженных за сутки достигло 699 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 699 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 января 2022 - заразились еще 222 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 699 пациентов. Общее число зараженных составило 202 648.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 39,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,5% – от 46 до 65 лет; 14% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 9,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 998 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 28 человек.

За сутки выздоровели 293 зараженных. За все время от ковида вылечились 182 176 жителя Дона.

Подтвердилась смерть восьми инфицированных. Это четыре женщин в возрасте от 76 до 86 лет и пятеро мужчин в возрасте от 58 до 77 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвой коронавируса стал 9 931 человек.

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