Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 января 2022: опасным вирусом оказались заражены еще 838 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 838 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 января 2022 - заразился еще 251 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 838 пациентов. Общее число зараженных составило 203 386.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,4% – от 46 до 65 лет; 14,2% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 9,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 039 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 27 человек.

За сутки выздоровели 274 зараженных. За все время от ковида вылечились 182 450 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 62 до 83 лет и семеро мужчин в возрасте от 33 до 74 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвой коронавируса стал 9 947 человек.

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