В Ростовской области авария унесла жизнь молодого парня и покалечила семью с подростком

В Ростовской области произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области авария унесла жизнь молодого парня и покалечила семью из трех человек. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, около половины десятого утра на Северном обходе Ростова. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Renault Logan превысил скорость, после чего не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Mazda 6 под управлением 55-летнего шофера.

В результате столкновения водитель французской иномарки погиб. А ехавшая в салоне Mazda семья из трех человек - самого водителя, 47-летней женщины и 17-летнего парня - была с травмами различной степени тяжести госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Избежать гибели им удалось лишь благодаря пристегнутым ремням безопасности.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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На момент аварии в медицинской машине ехала беременная женщина.