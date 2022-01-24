Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 января 2022: новый антирекорд по заболеваемости поставлен в регионе

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 919 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 января 2022 - заразились еще 283 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 919 пациентов. Общее число зараженных составило 204 305.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,4% – от 46 до 65 лет; 15% – от 66 до 79 лет; 4,7% – старше 80 лет; 9,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 087 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человек.

За сутки выздоровели 296 зараженных. За все время от ковида вылечились 182 746 жителей Дона.

Подтвердилась смерть шесть инфицированных. Это две женщины в возрасте от 79 до 84 лет и четверо мужчин в возрасте от 64 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 953 человека.

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