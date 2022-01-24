«На весь Краснодар — одна лопата»: соседняя Ростовской области Кубань утопает в снегу

Пока ростовчане переступают снег по колено на обочинах, в Краснодаре сугробы - в человеческий рост Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Краснодарский край в понедельник, 24 января, утопает в снегу. В Краснодаре сегодня — настоящий снежный коллапс. Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказала Вера Полек, ведущая радио «Комсомольская правда» в столице Кубани.

- Половина жителей города сегодня, я думаю, не выехали на работу. Потому что машины стоят под огромными шапками снега, - считает коллега. - Снегопад начался в пятницу вечером, и будет идти, как говорят синоптики, до конца дня. Снега насыпало столько, что еще чуть-чуть, и хватит машину закрыть: выше зеркал — точно.

И пока жители города откапывают свои транспортные средства всеми подручными материалами, дороги практически полупустые, делится наблюдениями Вера Полек.

- Я так понимаю, что на весь Краснодар — одна лопата. Если в центре города машины ездят, коммунальные службы что-то делают, убирают дороги, то дворы не чистятся совсем - коммунальные службы там не наблюдаются, - говорит собеседница радио «КП — Ростов-на-Дону». - Мэр уже пригрозил коммунальщикам за неубранные дворы. Будет в ближайшее время совещание, и я думаю, что всем коммунальным службам попадет.

Также ведущая рассказала про значительное налипание снега на проводах.

— Прямо куски снега валятся на прохожих, на машины, также с крыш нависают сосульки, а снег мокрый на крышах — опасен. Ничего совершенно не убирается.

Из-за небывалого снегопада у школьников отменили занятия, об этом родителей уведомили накануне. Старшеклассников зовут помочь убрать пришкольную территорию от снега, а родителей помочь сотрудникам детских садов справиться с сугробами, наметенными за три дня.

Как отмечает собеседница, нестабильно также авиасообщение. Так что вылетающим, например, из Ростова-на-Дону, возможно придется столкнуться с трудностями.

- Аэропорт Краснодара закрыт. Открывается периодически на час и снова закрывается из-за снегопада, - говорит Вера Полек. - Рейсы либо отменены, либо отправлены в соседние аэропорты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове уборку снега ведут 184 снегоуборочных машины и 400 дворников

Вывезено уже 1,6 тысяч тонн снега (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Строитель из Ростова-на-Дону по вечерам лепит из снега сказочных героев

Но живут персонажи от силы двое суток (подробнее)