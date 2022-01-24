В Ростове мама двоих детей неожиданно забеременела тройней

Ростовчанка стала мамой замечательной тройни. Фото: предоставлено ПЦ

Жительница донской столицы и ее муж уже воспитывали двух сыновей возрастом 12 и шесть лет. Третья беременность стала для Сюзанны и супруга хоть и неожиданным, но очень счастливым событием. Но на УЗИ ростовчанка удивилась даже больше, чем когда увидела положительный тест на беременность. Врач сказал, что она носит под сердцем тройню.

- Я заплакала и подумала, что такого не может быть, что это не моя история. А когда показала снимок мужу, он решил, что врачи просто что-то перепутали, - вспоминает Сюзанна.

Вскоре маму и малышей выпишут. Фото: предоставлено ПЦ

Кстати, вопроса сохранять беременность или нет, - не было.

- Конечно, рожать, - решили в семье.

Всю беременность Сюзанна наблюдалась в ростовском перинатальном центре, к специалистам на контроль приходила каждые две недели.

По словам главного врача ПЦ РО Максима Уманского, малыши родились на сроке 35 недель и два дня.

- Что является очень хорошим сроком для тройни, которые, как правило, рождаются намного раньше, - рассказал Максим Уманский.

Мамочке, как и полагается при многоплодной беременности, сделали кесарево сечение.

Первым родился Радмир, следом – его сестрички – Лиана и Ларина.

Мальчик появился на свет с весом в два килограмма сто граммов, девочки - 1880 граммов и 1805 граммов.

Известно, что мама и малыши чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

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