Каково махать лопатой по десять часов за одну зарплату, рассказала ростовский дворник

Женщина столкнулась с тем, что учителя в школе ребенка считают ее семьей неблагополучной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария уже второй год убирает улицы в родном микрорайоне. О том, почему эта профессия опасная и трудная, женщина откровенно рассказала журналисту "КП - Ростов-на-Дону".

"ИЗ-ЗА БОЛЬНОГО РЕБЕНКА МЕНЯ ПРОСТО ПОПРОСИЛИ"

- Это только раньше было, что все профессии нужны-все профессии важны. А сейчас - дворник или уборщица - это как приговор, - говорит женщина. - В дворники я попала в том году. Тогда в моей жизни были тяжелые времена: муж погиб в аварии, а я осталась одна с ребенком. Дочка как раз в третий класс собиралась идти, а тут - такое горе. Она очень переживала потерю, начала болеть и пропускать школу. Я на тот момент работала продавцом в магазине. Но из-за того, что ребенку постоянно нужен был уход, приходилось часто отпрашиваться или менять смены. Первое время начальство жалело и шло на уступки, но потом меня попросили уйти. Когда ребенок в очередной раз заболел, мне просто сказали, чтобы я уже не выходила на смену. Мы живем на окраине города, поэтому работу найти сложно. А добираться в центр - проблемно.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС - ПРО ЗАПОИ

- Однажды на улице я заметила объявление, что требуется дворник. Работа привлекла своим гибким графиком и близким расположением. В конторе, куда я пришла устраиваться, меня сразу начали расспрашивать, где я живу и бывают ли у меня "запои". Зарплата - 12 000 рублей, поэтому работники у них всегда в дефиците. Мне дали весь необходимый инвентарь, ключи от подвалов, кладовки и обозначили квадрат уборки.

Было удобно, что убирать нужно было территорию возле нашего дома, но с другой стороны - неприятно встречать знакомых, у которых сразу менялось выражение лица при виде меня с метлой или лопатой.

Пока люди летают в космос, оборудованием дворника по-прежнему остается метла и лопата Фото: Михаил ФРОЛОВ

"ПРОФЕССИЯ СЧИТАЕТСЯ ЗАЗОРНОЙ"

- Отношение к дворникам у нас своеобразное. Это скрывают, но профессия считается зазорной и постыдной, в которой работают или пенсионеры, или не совсем благонадежные граждане.

Конечно, так не везде. Есть ведь и приличные микрорайоны, где жители не мусорят, там - закрытые территории, поэтому дворники только и делают, что "цветочки поливают" и дорожки очищают. В таком месте работать поприятнее будет. Но, к сожалению, таких ухоженных дворов у нас в округе нет. Моя реальность - торчащие пакеты из переполненных мусорных баков, которые разносятся по всей округе, а еще бутылки и пластик - их оставляют прямо в кустах под окнами.

"КОГДА МАМА ДВОРНИК - ДЕТЯМ СТЫДНО"

- Через пару месяцев все в школе узнали, что у моей дочки мама - дворник. И ее начали этим дразнить. Я видела, как она смущалась, когда я встречала ее со школы, когда дочь выходила вместе с одноклассницами. Еще бы: у всех мамочки аккуратные с маникюром, а я, как старуха, в грязной спецодежде.

Дочка по-прежнему плохо училась, и меня часто вызывали в школу. Однажды, стоя возле учительской, я услышала, что классный руководитель так и сказала педагогу по русскому языку: "А что вы хотите от девочки? У нее семья неблагополучная - мама дворник".

"ЗИМОЙ УБИРАЕМ СНЕГ, А ЛЕТОМ - ЖВАЧКИ"

- Зимой дворники чистят снег лопатами и отбивают лед с лестниц, мусор выгребается вместе со снегом. Зимой в работе дворника есть свои плюсы: нет столько мусора и бутылок, не нужно чистить асфальт и подъезды от жвачек. Меньше слоняются вандалы, которые уродуют здания своими надписями. Хотя и зимой работать сложнее, особенно вставать в 4 часа утра и убирать дворы, когда вокруг темно и холодно. Аккурат в это время в свои квартиры возвращаются подвыпившие граждане, которые нередко могут и уснуть прямо на тротуаре. Я однажды нашла такого мужчину: он лежал, прислонившись головой к стене, и бредил. Вызвала "скорую", и его быстро увезли.

Зимой мусора может и меньше, но снег убирать тяжелее Фото: Михаил ФРОЛОВ

"ТАКСИСТ ПОСОВЕТОВАЛ КУПИТЬ ЭЛЕКТРОШОКЕР"

- Из-за того, что я работаю на улице, то знаю всех местных бомжей и алкашей. Рано утром вообще очень часто можно встретить сомнительных граждан - от этого и страшно работать, поэтому я стараюсь находиться всегда на свету. Пару раз натыкалась на "закладочников" - молодежь, что ищет с фонариками наркотики. Бывают пугливые - те сразу убегают, а есть и такие, которые проявляют агрессию, и полицией их не прогнать. Вот, на всякий случай купила себе электрошокер.

А однажды меня окружила стая собак - так они меня чуть не загрызли! Чему удивляться: сейчас холодно, и некоторые животные голодные и злые. Лопатой перед ними махать было бесполезно, но мне на помощь тогда пришел таксист. Он и посоветовал мне купить оружие для самообороны.

"И ТЕЛЕФОНЫ НАХОДИМ, И УЛИКИ"

- Если происходит ЧП, полиция сразу ищет дворника потому, что это единственный человек, который может увидеть преступление, и помочь найти подозреваемого. Дворники не просто знакомы со всеми темными углами, а еще знают, какие камеры работают, а какие только для вида. К тому же, они могут найти орудие преступления или улики быстрее остальных. У нас гараж ограбили, меня по этому поводу допрашивали и узнавали, каким путем могли грабители унести ценные вещи незаметно.

Когда очищаешь улицы, можно найти потерянные вещи. Я вот находила несколько телефонов, один из которых был новенький "айфон". Девушка, когда выходила из автомобиля, обронила его. Вернула его хозяйке, хотя дочке он и понравился очень.

"НЕ ВСЕМ ПО 10 ЧАСОВ ЛОПАТАМИ МАХАТЬ"

- Столько лет уже прошло, а инвентарь у дворников допотопный: ни тебе моек высокого давления, ни грейдера для очистки снега - все приходится делать руками. В день работаешь часов 5, но это, если в темпе, а так любители перекуров и посиделок могут и по 10 часов лопатами махать.

Одно время пытались привлекать на работу цыган, но они покрутились пару недель и бросили это дело. Быстро все делали, дети даже самые малые и те работали, помогали своим матерям.

А я вот свою дочку старалась не привлекать к работам, но на школьные субботники она всегда ходила. Родители сейчас пытаются любым способом оградить детей от труда, а я считаю, что в этом возрасте он не помешает, ведь если ребенок чистит парты, он не станет их расписывать маркером или клеить жвачки на стенах.

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