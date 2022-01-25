Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 января 2022: 927 дончан оказались заражены опасным вирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 927 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 января 2022 - заразились еще 286 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 927 пациентов. Общее число зараженных составило 205 232.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33% – от 46 до 65 лет; 17,5% – от 66 до 79 лет; 5,6% – старше 80 лет; 9,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 150 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 26 человек.

За сутки выздоровели 220 зараженных. За все время от ковида вылечились 182 966 жителей Дона.

Подтвердилась смерть шесть инфицированных. Это пять женщины в возрасте от 51 до 94 лет и мужчина в возрасте 67 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 959 человек.

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