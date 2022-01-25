В Калмыки школы и детские сады отправили на карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

В Калмыкии отправили на карантин школы и детские сады
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калмыкии учащиеся школ и детских садов отправились на карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В настоящее время в регионе превышен эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент зарегистрировано 5 165 случаев ОРВИ, из них - 3 906 в Элисте. Наибольшее число заболевших среди детей от 7 до 14 лет.
- По результатам лабораторного исследования заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А, - говорится в тексте сообщения.
Поэтому, чтобы остановить рост заболеваемости, было решено приостановить учебный процесс в детских садах, учреждениях дополнительного образования, детских центрах, игровых комнатах и спортивных секциях. А школьники отправились получать образование в дистанционном режиме.
Все эти ограничения будут действовать до отмены карантина.
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