Три основных отличия омикрона от дельты назвали ростовские врачи

Эксперты предположили, что волна омикрона накроет Ростовскую область весной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Так, из-за нового штамма в городе могут ввести серьезные ограничения, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Тем временем медики донской столицы назвали три главных отличая омикрона от дельты.

В горздраве Ростова-на-Дону сообщили, что у омикрона инкубационный период значительно короче - от двух до пяти дней.

- У предыдущего варианта коронавируса он составлял в среднем шесть - восемь дней, - пояснили в ведомстве.

Второе отличие – омикрон передается в семь раз быстрее, чем циркулировавшая ранее дельта.

- Человек с омикроном может передавать вирус окружающим уже в первые сутки после инфицирования, - продолжили в городском управлении здравоохранения.

И третье отличие – дети болеют омикроном чаще, чем дельтой.

По словам специалистов, привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы омикроном, но у вакцинированных людей заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция — с повышением температуры и симптомами ОРВИ.

Передается новый штамм также как и предыдущие варианты — воздушно-капельным путем.

- Напоминаем, что очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих — мыть руки , носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей, - добавили в Горздраве.

Ранее ростовские врачи озвучили, когда донскую столицу накроет волна омикрона. По мнению специалистов, это может произойти весной, когда ослабнет коллективный иммунитет.

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