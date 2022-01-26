Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 января 2022: суточное число зараженных приближается к тысяче

В Ростовской области коронавирусом поделились еще 983 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 января 2022 - заразились еще 308 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 983 пациентов. Общее число зараженных составило 206 215.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 40,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,4% – от 46 до 65 лет; 12,2% – от 66 до 79 лет; 4,1% – старше 80 лет; 12% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 176 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 27 человек.

За сутки выздоровели 185 зараженных. За все время от ковида вылечились 183 151 жителей Дона.

Подтвердилась смерть десяти инфицированных. Это шесть женщины в возрасте от 68 до 87 лет и четверо мужчин в возрасте от 75 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 969 человек.

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