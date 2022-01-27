Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 января 2022: количество зараженных за сутки превысило тысячу человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 1 029 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 января 2022 - заразились еще 335 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 1 029 пациентов. Общее число зараженных составило 207 244.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,3% – от 46 до 65 лет; 11,8% – от 66 до 79 лет; 3,8% – старше 80 лет; 16,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 223 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 21 человек.

За сутки выздоровели 259 зараженных. За все время от ковида вылечились 183 410 жителей Дона.

Подтвердилась смерть трех инфицированных. Это две женщины в возрасте от 71 до 73 лет и один мужчина в возрасте 73 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 972 человека.

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