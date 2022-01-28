В Ростове раскрыли тайны подземелий в парке 1 Мая и нашли признаки новых катакомб

Изучение территории собираются продолжить. Фото: Ростовская областная детская библиотека имени Величко.

В Ростове провели геофизическое обследование Ротонды в парке 1 Мая. Работы инициировали для того, чтобы определить, как использовать расположенные здесь подземные сооружения. Что в итоге нашли исследователи, сообщили в городском управлении культуры.

Ротонду в декабре исследователи сотрудники организации «Национальный парк «Танаис». Под зданием они обнаружили помещение, так называемую «рамку управления фонтанами». А западнее входа в него — проход в подземные каналы к выпускным трубам.

— Подземные акведуки под фонтаном имеют незначительную глубину (до двух метров) и сечение в свету (высотой до 1,3 метра и шириной до 0,6 метра), что также свидетельствует о их коммунальном предназначении. Акведуки расположены исключительно под фонтаном с ответвлением на рамку управления, расположенной под ротондой, — сообщили в управлении.

В сети полно слухов о том, что подземные ходы были сооружены еще в крепости Димитрия Донского. На самом деле стены помещения под ротондой и стены каналов выложены кирпичом конца 19 — начала 20 веков. Их частью ансамбля садов-парковой архитектуры того времени.

Впрочем, на этом тайны подземных галерей не заканчиваются. На прилегающей к ротонде территории исследователи обнаружили другие пустоты, но не стали их изучать. По условиям муниципального контракта сотрудники «Танаиса» могли проводить изыскания только на участке под ротондой — новые пустоты расположены за границами этой территории.

Изучение территории под парком продолжится.

— Пустоты, выявленные в ходе комплексных геофизических изысканий, требуют дополнительных исследований. Учитывая специфику объекта, изучив исторические факты, материалы изысканий прошлых лет, была определена необходимость изучения прилегающей к ротонде территории, — говорится в ответе управления культуры.

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