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Общество28 января 2022 9:09

Как за четыре тысячи рублей отправиться на Байкал, а в Дагестан - без денег, рассказала ростовчанка

За четыре года Тамара Курочкина посетила 24 города России, не потратив при этом лишнего
КАКАСЬЕВА Александра
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Получить впечатления на всю жизнь из путешествий можно совсем недорого, уверена девушка. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Получить впечатления на всю жизнь из путешествий можно совсем недорого, уверена девушка. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

О них писали книги, сочиняли песни, посвящали стихи и телевизионные программы – они наполняют нас силой, вдохновляют, перезагружают и вызывают зависть. Да, да речь идет о путешествиях.

Наверняка, каждый хоть раз в жизни смотрел на ведущих тревел-программ и говорил: «Тоже так хочу!» Но поначалу кажется, что это очень далеко и сложно, а главное - дорого. Мол, где эти звезды, а где мы. Но ростовчанка Тамара Курочкина уверяет: бюджетное путешествие – это не мечта, а реальность. К 22 годам девушка исколесила Россию от Владивостока до Калининграда, потратив при этом смешные деньги.

Журналисты «КП - Ростов–на–Дону» пообщались с путешественницей, чтобы узнать про автостоп, про жизнь у незнакомых людей по каучсерфингу, спать в ресторане на лавочках, и застревать в тайге на пустой трассе.

Окунуться в атмосферу другого города или страны - бесценно. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Окунуться в атмосферу другого города или страны - бесценно. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

С 16 ЛЕТ БЫЛА ПОДПИСАНА НА ТРЕВЕЛ-БЛОГЕРОВ

- Мне кажется, для начала нужно честно крикнуть в громкоговоритель: «Осторожно, все трюки выполнены безбашенными любителями найти приключения на пятую точку». Это будет честно, ведь формат таких поездок подойдет далеко не всем, - смеется Тамара Курочкина. - Хотя еще каких-то три года назад единственное, что связывало меня с путешествиями – это книги, тревел-передачи и мечта.

Лет с 16-ти я была подписана на разные блоги фотографов и путешественников. Их красивые фотографии и безумные истории из разных поездок очень вдохновляли. Тогда даже подумала: ну все, исполнится 18 лет, и уеду в первую кругосветку прямо как Магеллан. Но жизнь - тот еще курорт. Хочешь - не хочешь, но после школы приходится покупать билет до станции «самостоятельность» с пересадкой в деревне «взрослые решения».

Пришлось смириться с правилами игры и поступить в один из университетов Москвы. Справедливости ради скажу: факультет выбрала сама. В планах было стать режиссером, чтобы снимать артхаусное кино. Но что-то пошло не так: буквально через год обучения, университет закрыли, а нас всех перераспределили по другим вузам. Не о такой жизни я мечтала... И тогда встал вопрос: а что же делать дальше?

Когда от впечатлений дух захватывает. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Когда от впечатлений дух захватывает. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

НА БАЙКАЛ - ЗА 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

- В расстроенных чувствах совершенно случайно увидела в «Инстаграме» у тревел-блогера фотографии из Казани. В моей голове это было супердалеко от Ростова, а вот из Москвы - были даже недорогие билеты. Заручившись финансовой поддержкой мамы и компанией подруги, я выкупила последние места и отправилась в первое взрослое путешествие. На тот момент поездка обошлась не особо дешево, за три дня мы с Иркой потратили какие-то космические 12 тысяч рублей на каждого - так и знала, что путешествие это что-то на богатом.

Но уже спустя два месяца все в том же «Инстаграме» высветилась реклама группы с «дешевыми билетами». Ради любопытства перешла на сайт, подписалась на рассылку: за интерес денег-то не берут, а вдруг получится урвать недорогие билеты. К тому же мы с подругой давно хотели полететь в Мурманск, чтобы увидеть северное сияние. Зимой 2019-го захожу на этот волшебный сайт, а там билет из Москвы на Байкал за смешные 4 тысячи рублей. Вылет - через 3 дня. Кажется, северное сияние придется отложить: когда еще будет возможность улететь на Байкал за смешные деньги?

На Байкале путешественница почувствовала как мерзнут глаза. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

На Байкале путешественница почувствовала как мерзнут глаза. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

"ВПЕРВЫЕ УЗНАЛА, ЧТО ГЛАЗА МОГУТ МЕРЗНУТЬ"

- В режиме турбовеника мы купили горнолыжные костюмы, собрали все теплые носки, свитера и выдвинулись в путь. Представьте, плюс пять часов от московского времени, на улице до - 40 градусов. Для человека с юга – это какие-то аномальные цифры!

Я тогда впервые в жизни узнала, как это, когда мерзнет глаз. Стоишь на улице чуть больше 10 минут, и как итог белые ресницы и белые волосы, а ты больше похож на сосульку. Помню ситуацию: сидим в самолете, а бортпроводник объявляет: "Мы приземлись, температура за бортом благоприятная - минус 37 градусов". В голове проскользнула мыль: «О, да! Будет весело!». Тем более, что это путешествие мы заранее нарекли бюджетным, никаких тебе излишеств и тонны сувениров. Даже на отеле решили частично сэкономить, воспользовавшись каучсерфингом.

Когда для местных температура -37 считается нормальной, южные девчонки промерзли насквозь. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Когда для местных температура -37 считается нормальной, южные девчонки промерзли насквозь. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

ПРО БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ

- Каучсерфинг - сайт по поиску бесплатного жилья. Регистрируешься, заполняешь заявку, выбираешь нужный город, а потом на этой же площадке смотришь анкеты людей, которые готовы бесплатно тебя принять. В этом деле главное смотреть на рейтинг человека и отзывы других путешественников. Если все устраивает, оставляешь ему заявку, ну а дальше как повезет.

Нам улыбнулась удача - с первой же попытки удалось найти гостеприимный дом. Правда, хозяин был не особо общителен, почти не выходил из комнаты. Но это уже детали: самое главное, чтобы мы безопасно и бесплатно провели у него несколько дней путешествия. Очень кстати, ведь запас денег был уже на нуле. Всего же за пять дней вместе с проживанием, покупкой теплой одежды и перелетом в оба конца мы потратили 30 тысяч рублей на человека. Приехали через пять дней довольные, счастливые и с уверенностью, что путешествовать – это клево.

Девушка мечтала увидеть северное сияние, и чудо природы удалось застать лишь во вторую поездку в высокие широты. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Девушка мечтала увидеть северное сияние, и чудо природы удалось застать лишь во вторую поездку в высокие широты. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

«В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? ЕЗЖАЙТЕ АВТОСТОПОМ!»

- После Байкала главная целью стало все-таки добраться до Мурманской области и увидеть Северное сияние. Около месяца с подругой мониторили группы с дешевыми билетами, и - о чудо! Появился шанс улететь из Москвы в Мурманск за 6 тысяч, причем эта сумма за перелет туда и обратно. Решено: однозначно берем! С жильем тоже вопросов не было, уже сидя в самолете, оставили заявку на каучсерфинг.

По прилете нас встретил милый мужчина, угостил чаем и заселил в комнату. Долго засиживаться не стали: хотелось поскорее отправиться из Мурманска в Териберку - это невероятно живописный поселок у берегов Баренцева моря. Говорим хозяину квартиры, мол, не знаем, как туда добраться, может автобус есть какой? На что товарищ заявляет: «А в чем проблема? Езжайте автостопом!»

Мы по началу вздрогнули: какой еще автостоп? А вдруг не доедем? Вдруг что случится? Но выхода не было: с автобусами до Териберки была какая-то беда - ходили они всего по нескольку раз в неделю и по странному расписанию. Есть, конечно, такси, но стоило оно 5 тысяч рублей. Явно не бюджетно. Да и этот каучсерфер давил контраргументом: «Ой, еще не видел людей, которые автостопом не доехали в Териберку».

Видел бы Ван Гог какие звездные ночи бывают в Осетии. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Видел бы Ван Гог какие звездные ночи бывают в Осетии. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

ВЫЖИТЬ В ТУНДРЕ

- За неимением других вариантов пришлось одобрительно кивнуть головой и согласиться на авантюру. До трассы добрались как бояре - на такси, а вот дальше началось приключение «выжить в Тундре». Простояли на дороге полчаса, и нам улыбнулась удача - подобрал джентльмен, который направлялся в Североморск. Тогда мы еще не знали, чем обернется попутка. Как оказалось, это закрытый военный город, в который без специального пропуска никак не попасть. Выходим из машины, а вокруг - тундра, одинокая табличка «Североморск» и пустая заснеженная трасса. Такси назад уже будет стоит миллионы, в город зайти не можем, а на улице - лютый мороз. Хотя после Байкала казалось, что температура минус 18 градусов - почти тропики! Обстановка накалялась: мы не понимали, что будет дальше и когда появится попутка.

За два часа ожидания чего мы только не делали: и под Киркорова танцевали, и прыгали, и бегали, даже в города пытались играть, только бы не замерзнуть. За все это время проехало всего несколько машин: благо - одна все же остановилась!

Увидеть Тихий океан во Владивостоке и стать чуточку счастливее. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Увидеть Тихий океан во Владивостоке и стать чуточку счастливее. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

«МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО!»

- Нас подобрали три путешественника, которые направлялись на рыбалку в Териберку. Мы сели к ним в машину, а товарищи тут же достали из бардачка алюминиевые стаканчики и плеснули туда пару сантиметров сорокоградусной для согрева. Мелочь, а приятно!

В пути выяснилось, что один из рыбаков купил там квартиру и даже может сдать ее в аренду на несколько дней. Такую возможность мы не упустили! И в этом удивительном месте провели несколько дней. Каждую ночь выходили из дома в надежде поймать северное сияние, но не получилось. Зато уже в 2020 году снова вернулись за полярный круг, и наконец-то своими глазами увидели эту магию в небе.

Девушка лично проверила выражение, что лучше гор могут быть только горы. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Девушка лично проверила выражение, что лучше гор могут быть только горы. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

«АВТОСТОП – ЭТО ВЕСЕЛО, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

- Хоть поездочка автостопом в Мурманске вышла не самая гладкая, мы не отказались от этой идеи. Теперь даже есть собственный рейтинг. Центральная Россия считается самым неудачным районом, а вот Кавказ и некоторые участки севера – просто рай для автостопщика. А совсем недавно были с друзьями в Турции, и там больше 1000 километров проехали именно автостопом.

Такие поездки — это весело, а еще развивают навыки коммуникации и психологии. Многие спрашивают: мол, а если приставать будут? Скажу честно, случаи, когда нам пытались строить глазки были, но все это заканчивалось парой комплиментов.

Да, есть риск, что тебе попадется какой-то неуравновешенный. Так и в обычной жизни от такого никто не застрахован. Тут главное - правильно реагировать на подобные знаки внимания. Четко и ясно сказать, что ничего не получится. Ну, и конечно же, самое первое правило – не ездить в одиночку.

Онлайн-переводчик, минимум денег и путешествие по Турции отправляется в копилку прекрасных воспоминаний. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Онлайн-переводчик, минимум денег и путешествие по Турции отправляется в копилку прекрасных воспоминаний. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

В МАХАЧКАЛУ БЕЗ ДЕНЕГ

- Если говорить о самой бюджетной и гостеприимной поездке, то это несомненно Дагестан. Поехали туда компанией из шести человек. Состав, конечно, интересный: я - из Ростова, Ника - из Владимира, Тема - из Кабардино-Балкарии, Марк - с острова на Байкале и моя закадычная подружка Ирка - из Нижнего Новгорода. Благодаря добрым местным жителям мы не тратились ни на еду, ни на жилье, ни на транспорт. Только на билеты до Махачкалы и обратно - всего 4 тысячи рублей. Знали, конечно, что это гостеприимный край, но что настолько - даже представить не могли!.

Добирались в Махачкалу по-разному: я ехала на автобусе из Ростова, а подруга Ирка с парнем летели из Москвы на самолете. Из аэропорта их довез таксист, причем абсолютно бесплатно. Потом он же продиктовал сотовый номер со словами: «Если не найдете хоcтел, позвоните. Есть возможность переночевать в нашем доме».

Ребятам удалось посмотреть другие города благодаря гостеприимству людей, которые не брали с них ни копейки. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

Ребятам удалось посмотреть другие города благодаря гостеприимству людей, которые не брали с них ни копейки. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

МАГИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И БЮДЖЕТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

- Так и получилось, добрый дядечка пустил в свой дом абсолютно незнакомую компанию путешественников. Потом во время прогулки мы решили зайти в кафе, к нам подошел хозяин заведения и решил всех бесплатно угостить. После вкусного ужина все тот же мужчина предоставил трехкомнатную квартиру для ночлега, опять-таки – бесплатно. Был даже случай, когда ночевали на лавках в какой-то забегаловке - с разрешения, разумеется.

А по приезде в село Кубачи чудеса гостеприимства продолжились. Ближе к вечеру мы вновь встретили местных, которые помогли организовать бесплатный ночлег. Один из них оказался хозяином ларька. Представьте: ночь, Кубачи и шесть путешественников, для которых специально открыли двери продуктового магазина после закрытия.

- Берите что хотите, - сказал хозяин лавки.

И это было самое настоящее чудо. Магия гостеприимства и бюджетных путешествий! Никогда не знаешь, что тебя ждет. При этом ты наверняка уверен, что воспоминания будут интересными, яркими, а порой и экстремальными. Но оно того точно стоит - проверено!

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