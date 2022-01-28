Как за четыре тысячи рублей отправиться на Байкал, а в Дагестан - без денег, рассказала ростовчанка

Получить впечатления на всю жизнь из путешествий можно совсем недорого, уверена девушка. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

О них писали книги, сочиняли песни, посвящали стихи и телевизионные программы – они наполняют нас силой, вдохновляют, перезагружают и вызывают зависть. Да, да речь идет о путешествиях.

Наверняка, каждый хоть раз в жизни смотрел на ведущих тревел-программ и говорил: «Тоже так хочу!» Но поначалу кажется, что это очень далеко и сложно, а главное - дорого. Мол, где эти звезды, а где мы. Но ростовчанка Тамара Курочкина уверяет: бюджетное путешествие – это не мечта, а реальность. К 22 годам девушка исколесила Россию от Владивостока до Калининграда, потратив при этом смешные деньги.

Журналисты «КП - Ростов–на–Дону» пообщались с путешественницей, чтобы узнать про автостоп, про жизнь у незнакомых людей по каучсерфингу, спать в ресторане на лавочках, и застревать в тайге на пустой трассе.

Окунуться в атмосферу другого города или страны - бесценно. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

С 16 ЛЕТ БЫЛА ПОДПИСАНА НА ТРЕВЕЛ-БЛОГЕРОВ

- Мне кажется, для начала нужно честно крикнуть в громкоговоритель: «Осторожно, все трюки выполнены безбашенными любителями найти приключения на пятую точку». Это будет честно, ведь формат таких поездок подойдет далеко не всем, - смеется Тамара Курочкина. - Хотя еще каких-то три года назад единственное, что связывало меня с путешествиями – это книги, тревел-передачи и мечта.

Лет с 16-ти я была подписана на разные блоги фотографов и путешественников. Их красивые фотографии и безумные истории из разных поездок очень вдохновляли. Тогда даже подумала: ну все, исполнится 18 лет, и уеду в первую кругосветку прямо как Магеллан. Но жизнь - тот еще курорт. Хочешь - не хочешь, но после школы приходится покупать билет до станции «самостоятельность» с пересадкой в деревне «взрослые решения».

Пришлось смириться с правилами игры и поступить в один из университетов Москвы. Справедливости ради скажу: факультет выбрала сама. В планах было стать режиссером, чтобы снимать артхаусное кино. Но что-то пошло не так: буквально через год обучения, университет закрыли, а нас всех перераспределили по другим вузам. Не о такой жизни я мечтала... И тогда встал вопрос: а что же делать дальше?

Когда от впечатлений дух захватывает. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

НА БАЙКАЛ - ЗА 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

- В расстроенных чувствах совершенно случайно увидела в «Инстаграме» у тревел-блогера фотографии из Казани. В моей голове это было супердалеко от Ростова, а вот из Москвы - были даже недорогие билеты. Заручившись финансовой поддержкой мамы и компанией подруги, я выкупила последние места и отправилась в первое взрослое путешествие. На тот момент поездка обошлась не особо дешево, за три дня мы с Иркой потратили какие-то космические 12 тысяч рублей на каждого - так и знала, что путешествие это что-то на богатом.

Но уже спустя два месяца все в том же «Инстаграме» высветилась реклама группы с «дешевыми билетами». Ради любопытства перешла на сайт, подписалась на рассылку: за интерес денег-то не берут, а вдруг получится урвать недорогие билеты. К тому же мы с подругой давно хотели полететь в Мурманск, чтобы увидеть северное сияние. Зимой 2019-го захожу на этот волшебный сайт, а там билет из Москвы на Байкал за смешные 4 тысячи рублей. Вылет - через 3 дня. Кажется, северное сияние придется отложить: когда еще будет возможность улететь на Байкал за смешные деньги?

На Байкале путешественница почувствовала как мерзнут глаза. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

"ВПЕРВЫЕ УЗНАЛА, ЧТО ГЛАЗА МОГУТ МЕРЗНУТЬ"

- В режиме турбовеника мы купили горнолыжные костюмы, собрали все теплые носки, свитера и выдвинулись в путь. Представьте, плюс пять часов от московского времени, на улице до - 40 градусов. Для человека с юга – это какие-то аномальные цифры!

Я тогда впервые в жизни узнала, как это, когда мерзнет глаз. Стоишь на улице чуть больше 10 минут, и как итог белые ресницы и белые волосы, а ты больше похож на сосульку. Помню ситуацию: сидим в самолете, а бортпроводник объявляет: "Мы приземлись, температура за бортом благоприятная - минус 37 градусов". В голове проскользнула мыль: «О, да! Будет весело!». Тем более, что это путешествие мы заранее нарекли бюджетным, никаких тебе излишеств и тонны сувениров. Даже на отеле решили частично сэкономить, воспользовавшись каучсерфингом.

Когда для местных температура -37 считается нормальной, южные девчонки промерзли насквозь. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

ПРО БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ

- Каучсерфинг - сайт по поиску бесплатного жилья. Регистрируешься, заполняешь заявку, выбираешь нужный город, а потом на этой же площадке смотришь анкеты людей, которые готовы бесплатно тебя принять. В этом деле главное смотреть на рейтинг человека и отзывы других путешественников. Если все устраивает, оставляешь ему заявку, ну а дальше как повезет.

Нам улыбнулась удача - с первой же попытки удалось найти гостеприимный дом. Правда, хозяин был не особо общителен, почти не выходил из комнаты. Но это уже детали: самое главное, чтобы мы безопасно и бесплатно провели у него несколько дней путешествия. Очень кстати, ведь запас денег был уже на нуле. Всего же за пять дней вместе с проживанием, покупкой теплой одежды и перелетом в оба конца мы потратили 30 тысяч рублей на человека. Приехали через пять дней довольные, счастливые и с уверенностью, что путешествовать – это клево.

Девушка мечтала увидеть северное сияние, и чудо природы удалось застать лишь во вторую поездку в высокие широты. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

«В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? ЕЗЖАЙТЕ АВТОСТОПОМ!»

- После Байкала главная целью стало все-таки добраться до Мурманской области и увидеть Северное сияние. Около месяца с подругой мониторили группы с дешевыми билетами, и - о чудо! Появился шанс улететь из Москвы в Мурманск за 6 тысяч, причем эта сумма за перелет туда и обратно. Решено: однозначно берем! С жильем тоже вопросов не было, уже сидя в самолете, оставили заявку на каучсерфинг.

По прилете нас встретил милый мужчина, угостил чаем и заселил в комнату. Долго засиживаться не стали: хотелось поскорее отправиться из Мурманска в Териберку - это невероятно живописный поселок у берегов Баренцева моря. Говорим хозяину квартиры, мол, не знаем, как туда добраться, может автобус есть какой? На что товарищ заявляет: «А в чем проблема? Езжайте автостопом!»

Мы по началу вздрогнули: какой еще автостоп? А вдруг не доедем? Вдруг что случится? Но выхода не было: с автобусами до Териберки была какая-то беда - ходили они всего по нескольку раз в неделю и по странному расписанию. Есть, конечно, такси, но стоило оно 5 тысяч рублей. Явно не бюджетно. Да и этот каучсерфер давил контраргументом: «Ой, еще не видел людей, которые автостопом не доехали в Териберку».

Видел бы Ван Гог какие звездные ночи бывают в Осетии. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

ВЫЖИТЬ В ТУНДРЕ

- За неимением других вариантов пришлось одобрительно кивнуть головой и согласиться на авантюру. До трассы добрались как бояре - на такси, а вот дальше началось приключение «выжить в Тундре». Простояли на дороге полчаса, и нам улыбнулась удача - подобрал джентльмен, который направлялся в Североморск. Тогда мы еще не знали, чем обернется попутка. Как оказалось, это закрытый военный город, в который без специального пропуска никак не попасть. Выходим из машины, а вокруг - тундра, одинокая табличка «Североморск» и пустая заснеженная трасса. Такси назад уже будет стоит миллионы, в город зайти не можем, а на улице - лютый мороз. Хотя после Байкала казалось, что температура минус 18 градусов - почти тропики! Обстановка накалялась: мы не понимали, что будет дальше и когда появится попутка.

За два часа ожидания чего мы только не делали: и под Киркорова танцевали, и прыгали, и бегали, даже в города пытались играть, только бы не замерзнуть. За все это время проехало всего несколько машин: благо - одна все же остановилась!

Увидеть Тихий океан во Владивостоке и стать чуточку счастливее. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

«МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО!»

- Нас подобрали три путешественника, которые направлялись на рыбалку в Териберку. Мы сели к ним в машину, а товарищи тут же достали из бардачка алюминиевые стаканчики и плеснули туда пару сантиметров сорокоградусной для согрева. Мелочь, а приятно!

В пути выяснилось, что один из рыбаков купил там квартиру и даже может сдать ее в аренду на несколько дней. Такую возможность мы не упустили! И в этом удивительном месте провели несколько дней. Каждую ночь выходили из дома в надежде поймать северное сияние, но не получилось. Зато уже в 2020 году снова вернулись за полярный круг, и наконец-то своими глазами увидели эту магию в небе.

Девушка лично проверила выражение, что лучше гор могут быть только горы. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

«АВТОСТОП – ЭТО ВЕСЕЛО, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

- Хоть поездочка автостопом в Мурманске вышла не самая гладкая, мы не отказались от этой идеи. Теперь даже есть собственный рейтинг. Центральная Россия считается самым неудачным районом, а вот Кавказ и некоторые участки севера – просто рай для автостопщика. А совсем недавно были с друзьями в Турции, и там больше 1000 километров проехали именно автостопом.

Такие поездки — это весело, а еще развивают навыки коммуникации и психологии. Многие спрашивают: мол, а если приставать будут? Скажу честно, случаи, когда нам пытались строить глазки были, но все это заканчивалось парой комплиментов.

Да, есть риск, что тебе попадется какой-то неуравновешенный. Так и в обычной жизни от такого никто не застрахован. Тут главное - правильно реагировать на подобные знаки внимания. Четко и ясно сказать, что ничего не получится. Ну, и конечно же, самое первое правило – не ездить в одиночку.

Онлайн-переводчик, минимум денег и путешествие по Турции отправляется в копилку прекрасных воспоминаний. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

В МАХАЧКАЛУ БЕЗ ДЕНЕГ

- Если говорить о самой бюджетной и гостеприимной поездке, то это несомненно Дагестан. Поехали туда компанией из шести человек. Состав, конечно, интересный: я - из Ростова, Ника - из Владимира, Тема - из Кабардино-Балкарии, Марк - с острова на Байкале и моя закадычная подружка Ирка - из Нижнего Новгорода. Благодаря добрым местным жителям мы не тратились ни на еду, ни на жилье, ни на транспорт. Только на билеты до Махачкалы и обратно - всего 4 тысячи рублей. Знали, конечно, что это гостеприимный край, но что настолько - даже представить не могли!.

Добирались в Махачкалу по-разному: я ехала на автобусе из Ростова, а подруга Ирка с парнем летели из Москвы на самолете. Из аэропорта их довез таксист, причем абсолютно бесплатно. Потом он же продиктовал сотовый номер со словами: «Если не найдете хоcтел, позвоните. Есть возможность переночевать в нашем доме».

Ребятам удалось посмотреть другие города благодаря гостеприимству людей, которые не брали с них ни копейки. Фото: личный архив Тамары Курочкиной

МАГИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И БЮДЖЕТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

- Так и получилось, добрый дядечка пустил в свой дом абсолютно незнакомую компанию путешественников. Потом во время прогулки мы решили зайти в кафе, к нам подошел хозяин заведения и решил всех бесплатно угостить. После вкусного ужина все тот же мужчина предоставил трехкомнатную квартиру для ночлега, опять-таки – бесплатно. Был даже случай, когда ночевали на лавках в какой-то забегаловке - с разрешения, разумеется.

А по приезде в село Кубачи чудеса гостеприимства продолжились. Ближе к вечеру мы вновь встретили местных, которые помогли организовать бесплатный ночлег. Один из них оказался хозяином ларька. Представьте: ночь, Кубачи и шесть путешественников, для которых специально открыли двери продуктового магазина после закрытия.

- Берите что хотите, - сказал хозяин лавки.

И это было самое настоящее чудо. Магия гостеприимства и бюджетных путешествий! Никогда не знаешь, что тебя ждет. При этом ты наверняка уверен, что воспоминания будут интересными, яркими, а порой и экстремальными. Но оно того точно стоит - проверено!

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