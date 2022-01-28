Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 января 2022: опасным вирусом оказались заражены еще 1 122 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 1 122 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 января 2022 - заразились еще 343 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 1 122 пациентов. Общее число зараженных составило 208 366.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,9% – от 46 до 65 лет; 10,7% – от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет; 16,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 228 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 23 человека.

За сутки выздоровели 297 зараженных. За все время от ковида вылечились 183 707 жителей Дона.

Подтвердилась смерть восьми инфицированных. Это шесть женщин в возрасте от 47 до 90 лет и двое мужчин в возрасте от 58 до 68 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 989 человек.

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