«Увидел лишь две головы, торчащие из проруби»: капитан полиции из Ростовской области рассказал, как спас провалившихся под лед детей

Капитан полиции Алексей Переверзев спас мальчиков, провалившихся под лед. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
В Ростовской области капитан полиции из Волгодонска Алексей Переверзев спас двоих мальчиков, провалившихся под лед.
39-летний оперативный дежурный рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» о том, как все происходило.
- Часто езжу на рыбалку, в том числе и на зимнюю. В тот день возвращался с нее вместе с тестем. По дороге, проезжая по мосту через реку Большая Куберле, увидел, как из воды торчат две головы. Вначале не понял, дети это или взрослые, - говорит Алексей.
Капитан сразу нажал на тормоз, выскочил из салона и помчался к реке. Из ледяной проруби на него глазели испуганные мальчишки. Дети цеплялись за кромку тонкого льда, но он крошился в руках, не оставляя практически шансов выбраться самостоятельно.
- Я пошел к ребятам, но лед начал проваливаться под ногами, - вспоминает Алексей Переверзев.
Тогда мужчина вместе с подоспевшим к тому времени тестем, Алексеем Холодом, сломал двухметровую ветку и протянул ее семилетним мальчикам.
Так, одного за другим, мужчины вытащили детей из ледяного плена.
После мальчишек усадили в машину и повезли в село, по домам.
- Ребята не плакали, но были напуганы. Выяснилось, что они катались на санках, а потом решили походить по льду, - пояснил собеседник.
Мужчина передали замерзших детей родителям. Кстати, у мам школьников была одинаковая реакция – женщины вначале накричали на сыновей, а потом – заплакали. И обе, конечно, от всего сердца поблагодарили мужчин за то, что их дети остались живы.
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