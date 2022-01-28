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Общество28 января 2022 14:39

«Увидел лишь две головы, торчащие из проруби»: капитан полиции из Ростовской области рассказал, как спас провалившихся под лед детей

Донской полицейский вытащил из проруби двух семилетних школьников
Анна ШИЛЯЕВА
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Капитан полиции Алексей Переверзев спас мальчиков, провалившихся под лед. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Капитан полиции Алексей Переверзев спас мальчиков, провалившихся под лед. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области капитан полиции из Волгодонска Алексей Переверзев спас двоих мальчиков, провалившихся под лед.

39-летний оперативный дежурный рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» о том, как все происходило.

- Часто езжу на рыбалку, в том числе и на зимнюю. В тот день возвращался с нее вместе с тестем. По дороге, проезжая по мосту через реку Большая Куберле, увидел, как из воды торчат две головы. Вначале не понял, дети это или взрослые, - говорит Алексей.

Капитан сразу нажал на тормоз, выскочил из салона и помчался к реке. Из ледяной проруби на него глазели испуганные мальчишки. Дети цеплялись за кромку тонкого льда, но он крошился в руках, не оставляя практически шансов выбраться самостоятельно.

- Я пошел к ребятам, но лед начал проваливаться под ногами, - вспоминает Алексей Переверзев.

Тогда мужчина вместе с подоспевшим к тому времени тестем, Алексеем Холодом, сломал двухметровую ветку и протянул ее семилетним мальчикам.

Так, одного за другим, мужчины вытащили детей из ледяного плена.

После мальчишек усадили в машину и повезли в село, по домам.

- Ребята не плакали, но были напуганы. Выяснилось, что они катались на санках, а потом решили походить по льду, - пояснил собеседник.

Мужчина передали замерзших детей родителям. Кстати, у мам школьников была одинаковая реакция – женщины вначале накричали на сыновей, а потом – заплакали. И обе, конечно, от всего сердца поблагодарили мужчин за то, что их дети остались живы.

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