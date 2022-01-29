«Горизонт» и Суворовский стали самыми популярными местами для «инстафото» в Ростове: публикуем полный рейтинг

Любимица ростовчан и гостей города - Пушкинская улица - далеко не на первом месте в рейтинге. Фото: ДЕМКОВ Денис

Главные инстаграмные места в Ростове выявил аналитик данных Даниил Охлопков. Он проанализировал геотеги, с которыми публикуются фото в городах-миллионниках России и вычислил самые популярные места для инстафото.

- В Instagram есть геотеги — отметки, которые можно прицепить к фоткам, «я тут был». Про это места Инстаграм показывает информацию, по которой, если регулярно собирать, можно рассчитать популярность мест, - объясняет автор исследования.

И самым популярным инстаграмным местом стал не центр города, а ТРК «Горизонт», и отдельно в список попали кинотеатр и магазин «Золотое Яблоко» на его территории, затем — киноцентр «Большой» и микрорайон Суворовский.

Больше всего геотегов к фото прикрепляют в "Горизонте" и Суворовском. Фото: vc.ru

В центре города фото свежие фотографии постят чаще на улицах Пушкинской и Большой Садовой, в парке Горького, из «Галереи Астор». В микрорайоне Сельмаш ожидаемо оказался популярен парк Островского, а на Западном - «Золотой Вавилон». Больше всего фото с левого берега сняты, конечно, на стадионе «Ростов Арена»

Но не будем забывать истинное предназначение главное фотоплатформы — фото еды. Больше всего постов с модными блюдами размещают из ресторана «Онегин Дача», «Магадан», «Lilo», «Le Bistro», «Бистро Гаврош», «Эрти» и пекарен «Кекс».

Напомним, в «КП - Ростов-на-Дону» составляли свой рейтинг, правда без привязки к геотегам. Наверняка, в Инстаграме немало фото и из этих чудных мест в Ростовской области, где можно почувствовать себя словно в Европе.

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