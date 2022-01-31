Коронавирус в Ростове-на-Дону 31 января 2022: суточное количество зараженных перевалило за две тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 2 341 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 31 января 2022 - заразились еще 710 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 341 пациента. Общее число зараженных составило 214 176.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,9% – от 46 до 65 лет; 9,7% – от 66 до 79 лет; 2,8% – старше 80 лет; 15,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 565 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 28 человек.

За сутки выздоровели 440 зараженных. За все время от ковида вылечились 184 872 жителей Дона.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это две женщины в возрасте от 73 до 81 года и четверо мужчин в возрасте от 54 до 81 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 011 человек.

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