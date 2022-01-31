Как комплексные обеды и салат «Цезарь» пришли на смену резиновым булочкам и сосискам в школьных столовых Ростова

Яркие столы, большой выбор блюд. Иногда школьная столовая даже напоминает кафе. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Какое чудесное время - школа. Сидишь себе на уроке, пытаешься сосредоточиться, а в этот момент Генка с задней парты кидает в спину загадочные записочки. Не переменах, если повезет, общаешься с крутыми старшеклассниками. Ну и конечно, первым делом после звонка бежишь в столовую, чтобы урвать последнюю булочку.

Года идут, поколения меняются, а любовь к еде стабильна, как никогда. Ежедневно тысячи ростовских школьников бегут в столовые, чтобы подкрепиться.

Журналисты «КП – Ростов–на–Дону» провели очередную разведку боем. Мы отправились в несколько ростовских школ, чтобы посмотреть, чем же кормят подрастающее поколение, сколько все это стоит, а главное - что новенького появилось в современных столовых.

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ, САЛАТЫ И РАЗНЫЕ БУЛОЧКИ

Преодолев все тяготы утренних сборов, выхожу из дома в 9:00. Чтобы обозревать школьные столовые, нужно еще успеть застать полное меню. Хочешь попробовать булочки с шоколадом - люби и по будильнику вставать. Первым делом решила отправиться в школу № 78. Говорят, здесь подают вкусные отбивные. Проверим.

На входе в столовую встречает яркая вывеска «Сочный лимон». Кажется, я по адресу. Подхожу к прилавку, чтобы спросить, что тут и по чем. Улыбчивая буфетчица ловким движением руки демонстрирует ассортимент. У нас тут, говорит, и комплексные обеды, и салаты, и булочки разные.

- А по чем обеды, - снова интересуюсь я.

- Меню у нас разное, продолжает женщина. Есть комплексный завтрак за 76 рублей. В него сегодня входит пудинг со сгущенным молоком, сыр порциями, апельсины и чай. Также в меню есть обед, состоящий из кабачковой икры, щей, одной котлеты, порции макарон, компота, и яблока на десерт, он будет стоит 107 рублей. Для ребят с 1 по 4 класс завтраки оплачиваются за счет бюджетных средств, а для деток с ОВЗ предусмотрен и дополнительный обед. Также есть льготные тарифы для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Младшим школьникам родители заказывают комплексные обеды, а старшие сами выбирают такие да еще пару раз в буфет забегут подкрепиться. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕЙ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Ну и конечно же, в меню есть блюда на выбор. Тут тебе и отбивные, и котлеты, и картофель запеченный. Для любителей перекуса есть кексы за 29 рублей, хачапури - 49, пицца аппетитная - за 55 рублей, а с колбасой - 37. Плюс еще булочки с шоколадом и корицей за 30 рублей. На соседнем стеллаже в красивую линию выставляют порционные салаты, есть даже модный "Цезарь" - всего за 47 рублей. Для завсегдатаев кафе не цены - мечта.

Директор школы Лариса Тевосян рассказывает, что каждый день на сайте учреждения публикуют актуальное меню, а также фотографии готовой порции. Любой родитель может видеть, чем сегодня будет питаться его ребенок

- Большей востребованностью, конечно, пользуется именно комплексное питание, ведь здоровый рацион – это залог сил и бодрости, - добавляет она. - Ну и понятное дело, что школьники любят разные лакомства, вкусные булочки с шоколадом и корицей, пиццу и круассаны. Хотя девчонки старшеклассницы, которые следят за фигурой, берут овощные и фруктовые салаты.

СТОЛОВАЯ БОЛЬШЕ ПОХОДИТ НА КАФЕ

Второклассник Адам признался, что предпочитает запеканку со сгущенным молоком, а его подруга Маша любит рыбу с макаронами и соленные огурцы. Ребята едят, а я чем хуже?

Решаю лично попробовать, чем же таким вкусным кормят наших школьников. Я вот в детстве не любила еду в столовой, но с тех пор много воды утекло. К тому же долг журналиста обязывает, да и заманчивая картошечка так и кричала: «съешь меня!» Вилка, другая, и через считанные минуты от порции и след простыл. Это действительно оказалось вкусно.

Да и столовая теперь больше походит на кафешку. Яркие стены, глянцевые столы, красочные постеры. О чем речь, здесь даже есть барный стол с высокими стульями. Помимо современного дизайна, некоторые школьные столовые могут похвастаться безналичной оплатой. Теперь чадо может выбрать понравившееся блюда, легким движением руки провести картой или телефоном и вуаля, готово! Такая система полюбилась не только школьникам, но и их родителям. Ведь теперь можно дистанционно отследить, что же в столовой купил ребенок и сколько все это стоило.

С нового года школьное питание подорожало. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

АРОМАТЫ СДОБЫ И ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ

Следующим пунктом в нашем путешествии стал лицей № 50. Войдя в холл, сразу почувствовала ароматы сдобы. Шлейф простирался аж до самого входа в столовую, если ее можно так назвать.

По факту помещение и здесь уже больше похоже на современное кафе. Десятки разноцветных обеденных столов, удобные стулья, а в самом сердце – зона буфета. С одной стороны прозрачные стенды со всевозможными салатами: овощной, "Оливье", "Цезарь". Рядом - зона горячих блюд, и снова изобилие выбора: рыба, птица, гарниры. Ну а на верхних полках нарумяненные круассаны и свежие кексы в сахарной пудре.

Директор Наталья Желябина рассказывает, что ребята могут приобрести как отдельные позиции, так и комплексные блюда. Например, полноценный завтрак обойдется в 76 рублей, обеды - от 90 до 107 рублей. Помимо основных блюд в любой комплекс всегда входят овощи, фрукты, напиток и небольшой десерт. Также действуют льготные тарифы для льготных категории детей.

- Меню столовой каждый день размещается на сайте школы, - говорит руководитель. - В нем указаны не только вес блюд, но и информация о содержании белков, жиров, углеводов и витаминов. Родители всегда могут проверить, что именно едят их дети. Ну а для тех, кто хочет лично удостовериться, в качестве продуктов, существует родительская проверка. Буквально вчера к нам приходили несколько мам, они все посмотрели, понюхали и даже попробовали то, что едят их дети. По итогу все остались довольны, а это главное.

ПОСТОЯННЫЙ ГОСТЬ

Директор 50-го лицея уверена, что спрос на продукты зависит от возрастной категории. Если речь про старшеклассников, то они чаще берут именно комплексные обеды, особенно мальчики. Порой заказывают первое, второе и компот. Для растущего организма лучший вариант, ведь бывает и по 6 уроков, и по 7, а потом еще и дополнительные занятия.

С этим мнение согласен и одиннадцатиклассник Михаил, он в столовой - постоянный гость:

- Я вообще очень люблю поесть, к тому же уроков много, занятий много, энергия как никогда нужна. Беру в основном комплексные обеды. Особенно классно, когда среди блюд есть плов, это мое любимое. Порой на переменах могу даже купить еще и мини-пиццу. Нет ну а что вы хотите: я же растущий организм, - смеется Миша.

К любителю сытных обедов присоединяются и младшеклассники. Лиза из 2г рассказала, что ходит в столовую один раз в день, и ее любимые блюда – это борщ и рагу. А серьезный третьеклашка Федор Лисовой уверен, что еда должна быть вкусной, питательной и полезной. Но самое любимое блюдо у него все же салат "Цезарь" и чай.

Также в школе рассказали, что, если у ребенка аллергия или непереносимость какого-то продукта, можно будет легко его заменить. Можно выбрать разные салаты или другие гарниры. Стоимость комплекса при этом не изменится.

"Эксперты" из учеников говорят, что "Цезарь" - не хуже ресторанного. А старшеклассницы за фигурой следят - едят фруктовые салатики. Фото: КАКАСЬЕСВА Александра

ЛЮБИТЕЛИ БУЛОЧЕК И БОРЩА

И завершает наш гастрономический забег столовая в школе № 22, что в микрорайоне Вересаево. Первое, что меня удивило – это, конечно, масштаб. Огромное здание площадью около трех тысяч квадратных метров. Множество красивых коридоров, специальных классов, студий, и конечно же куда без героини нашего текста – столовой. Здесь их две - малая находится в корпусе начальной школы, и большая - на 514 мест - в основном здании.

Бесконечная череда дверей, длинных ярких коридоров, и я, наконец, в самом сердце гастрономической зоны. Как раз успела к концу урока, вот-вот здесь появятся любители булочек и борща. Проходит около минуты, и по всем коридорам звучит хит Сергея Лазарева. Сначала подумала, что это чья-то колонка, а нет - оказывается, вместо стандартного звонка в этой школе включают песни известных исполнителей. Как только Сергей закончил с куплетом, ребята постепенно стали заполнять помещение столовой.

Пока все усаживаются за столики, решаю изучить прейскурант. Цены - более чем приемлемые. Комплексные обеды по стандартной квоте, от до 76 до 107 рублей. Гуляш из основного меню обойдется школьнику в 68 рублей, салат «Цезарь» - 80 рублей, а «Крабовый» - 47.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В РЕСТОРАНЕ

Вижу счастливые лица детей, и не упускаю возможности расспросить, чем же их кормят. Давид из 2д-класса рассказал, что в столовой бывает часто, любит брать макароны с отбивной. А вот юная Карина предпочитает булочку с изюмом и яблочный сок. Евгений из 10б класса тоже не отстает от ребят, каждый день после третьего урока он покупает салат «Цезарь».

Парень считает, что по вкусу не хуже, чем в ресторане. Желающих поесть в любимой столовой хоть отбавляй, и это при том, что с января цены на комплексные обеды увеличились в среднем на 30 рублей.

- Да, цены немного поднялись, зато теперь комплекс стал более полноценным, увеличился размер порции, появились cалаты, фрукты и различные субпродукты, которые дети с удовольствием едят. В нашей школе 54 ребенка, получают такие комплексы за счет государства, - рассказывает директор школы № 22 Юрий Комаров.

У буфета с ароматными булочками - аншлаг. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ПРОВЕЛ КАРТОЙ - И ГОТОВО

А еще у здешних школьников есть возможность оплатить еду в столовой при помощи многофункциональной карты. По ней можно пройти в само учреждение и гардероб, а также безналично рассчитаться за еду в столовой. Пополнить баланс можно через специальный сайт «инновационная школа». Это могут сделать как дети, так и родители. Также в корпусе установлены специальные терминалы. Через них ребенок может заранее заказать еду в столовой на удобное время. Как только проходит оплата, заказ отображается на компьютере работников столовой. Затем школьник предоставляет чек и забирает блюдо.

Благодаря такой системе мамы и папы всегда могут увидеть, что именно купил их ребенок. Достаточно зайти в личный кабинет родителя

- Мы, конечно, как школа может хоть сто раз говорить, что комплексное питание — это важно, что в нем содержатся нужные белки, жиры и углеводы, но ребенок при этом может заказывать все, что угодно, - признается директор. - Но при такой системе, дополнительный контроль могу осуществлять еще и родители. Как только чадо делает покупку в столовой, взрослому тут же приходит уведомление.

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