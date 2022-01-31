Ростовчане пожаловались на многочасовые очереди в поликлиниках и ожидание на улице

В очередях стоят и взрослые, и дети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В нескольких поликлиниках и больницах Ростова-на-Дону образовались очереди на прием к терапевтам. Пациенты жалуются на многочасовое ожидание приема в социальных сетях.

Подписчица одного их городских пабликов 30 января сообщила, что в поликлинике № 20 очередь образовалась у фильтр-кабинета. По словам женщины, людям приходится по три часа ждать приема в холодном помещении или же на улице.

— Посетители с повышенной температурой и вероятными признаками ковида торчат по 3 часа. В час заходят только до трех человек. Очередь множится, — пишет автор поста.

Очередь возле фильтра поликлиники № 20. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

Такая же ситуация возникла 29 января у фильтра в поликлинике № 16. В сети появились кадры, на которых видно большие очереди как в помещении, так и на улице - у входа.

Читатели «КП - Ростов-на-Дону» рассказали, что очереди собрались у кабинетов терапевтов в больнице имени Семашко. Правда здесь ситуация не такая критичная: людей принимают три специалиста, приема к каждому ждут по шесть — семь человек. При этом как обстоит ситуация у фильтр-бокса, люди не уточнили.

Пациенты ждут своей очереди возле поликлиники № 16. Фото: instagram.com/deputat_nata_oskina_rostov.

Ранее жители микрорайона Суворовский пожаловались на очереди в фильтр-бокс в поликлинике № 41. По словам очевидцев, проблема заключалась в том, что пациентов принимал только один медик. Позже в мэрии сообщили, что в кабинете начали работать два фельдшера и одна медсестра. 27 января в поликлинике отрылся второй фильтр-бокс, где будут посетителей будут принимать два медика.

Проблема возникла не только в Ростове, но и других городах области. Например, жители Гукова сообщили об очереди в 40 человек у фильтр-бокса поликлиники № 15. Такой же «ажиотаж» в детской поликлинике. По словам местных жителей, маленьким пациентам тоже приходится ждать приема на улице.

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