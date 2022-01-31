Вакцинация детей от коронавируса в Ростове-на-Дону: где привиться, противопоказания

Вакцинация стартовала 29 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация детей от коронавируса в Ростове-на-Дону стартовала 28 января. Рассказываем, где школьники cмогут получить прививку и кому она противопоказана.

Вакцинироваться смогут дети в возрасте от 12 лет. Прививки на добровольной основе делают в детских поликлиниках после осмотра врача-педиатра. Детям до 15 лет потребуется разрешение родителей, от 15 лет — собственное письменное согласие.

Подростков будут прививать вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М». Это аналог «Спутника V», но его концентрация уменьшена в пять раз. Как и взрослым, детям будут вводить препарат в два этапа с промежутком в 21 день.

— Прививка полностью безопасна, прошла все необходимые клинические исследования и защищает от тяжелого течения инфекции и ее последствий, — сообщает администрация Ростова.

При этом есть и противопоказания:

- Гиперчувствительность к компонентам вакцины;

- Риск тяжелых аллергических реакций;

- Наличие инфекционных заболеваний или обострение хронических заболеваний. Прививку можно сделать только спустя две — четыре недели после ремиссии;

- Возраст до 12 лет. Отсутствуют данные об эффективности и безопасности препарата для этой категории граждан.

Кроме того, второй компонент будет отменен, если при введении первого наблюдалась тяжелая реакция. Например, анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, повышение температуры тела выше 40 градусов.

Напомним, в конце января в Ростовскую область поступила первая партия вакцины — 2 400 доз. По данным правительства, препарат распределили по всем муниципалитетам пропорционально численности населения.

Ранее главный санврач Евгений Ковалев сообщил, что заболеваемость ковидом растет среди детей. Он призвал территориальные органы власти закрывать школы и классы при необходимости. В частности, по его словам, школьников нужно переводить на дистант при 20% отсутствующих по болезни.

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