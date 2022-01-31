Что изменится в Ростовской области с 1 февраля 2022 года

Весь февраль в Ростове будут действовать ковидные ограничения. Фото: Екатерина Попова.

В Ростовской области грядет увеличение платы за детский сад, индексация социальных выплат и послабления для должников. Рассказываем, что изменится с 1 февраля 2022 года.

Увеличится плата за детский сад в госучреждениях. Ее размер будет отличаться в разных муниципалитетах. Дороже всего уход за детьми до трех лет обойдется в Ростове, Волгодонске и Аксайском районе — 126, 97 руб. в день. Самый низкий будет действовать в яслях Донецка — 83,8 руб. в день. Максимальная оплата за присмотр детей от трех до семи также установлена в Ростове, Волгодонске и Аксайском районе — 153, 25 руб. за день, минимальная принята в Донецке — 101,15 руб. за день.

Будет проиндексирован материнский капитал. За рождение первого ребенка начнут платить 524,5 тысячи рублей. Если родители не получали маткапитал за первого, плата за второго составит 693,1 тысячи рублей. Тот, кто уже получал выплаты за первого ребенка, может рассчитывать на 168,6 тысячи рублей.

В феврале еще раз проиндексируют пенсии, на этот раз — на 8,6 %. Пенсионеры также могут рассчитывать на образовавшуюся разницу за январь.

С нового месяца начнет действовать новый порядок взимания долгов. Приставы смогут взимать средства, пока на счету не останется сумма прожиточного минимума. Напомним, в Ростовской области размер прожиточного минимума составит 12 966 рублей для работающих жителей, 10 230 рублей для пенсионеров, 12 108 рублей для детей.

В течение февраля в Ростовской области будут действовать дополнительные ограничения по коронавирусу. Допустимая заполняемость общепита сокращена до 75%, приостановлена работа танцевальных залов и площадок. Запрещены физкультурные и спортивные мероприятия за исключением профессиональных. Нельзя проводить выставки и зрелищно-развлекательные мероприятия в закрытых помещениях. Приостановлено оказание плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. Власти снова отменили очные занятия в центрах дополнительного образования.

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