Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 февраля 2022: опасным вирусом оказались заражены еще 2 744 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 2 744 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 февраля 2022 - заразились еще 865 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 744 пациента. Общее число зараженных составило 216 920.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 42,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,2% – от 46 до 65 лет; 8,2% – от 66 до 79 лет; 2,1% – старше 80 лет; 14,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 676 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 21 человек.

За сутки выздоровел 501 зараженный. За все время от ковида вылечились 185 373 жителей Дона.

Подтвердилась смерть десяти инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 69 до 90 лет и один мужчина в возрасте 70 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 021 человек.

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