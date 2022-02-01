Власти Ростова рассказали, как и когда выплатят компенсацию жителям дома в переулке Кривошлыковском

31 января в доме объявили режим ЧС. Фото: администрация Ростова.

В администрации Ростова сообщили, как будут проходить оценка стоимости помещений и выплата компенсаций жителям дома на переулке Кривошлыковский. Все мероприятия могут продлиться около пяти месяцев.

Замдиректора департамента координации строительства и перспективного развития Александр Шморгун сообщил, что до конца недели власти заключат контракт с организацией, которая будет проводить оценку жилья. Эти работы могут занять около месяца. После этого документы передадут жителям.

— На руки собственникам вручат соглашения об изъятии их помещения и экспертное заключение. У собственников есть три месяца, чтобы принять решение о заключении соглашения. Если решение будет принято быстрее, администрация направит губернатору обращения о выделении средств из резервного фонда. Как правило, это занимает около месяца, — прокомментировал Шморгун.

Он также пояснил, как будет решаться вопрос о компенсации жителям, которые выплачивают ипотеку. В доме на Кривошлыковском девять таких семей.

— Если банки захотят заключить трехстороннее соглашение, то возможна выплата на счет банка ипотеки, а остатков – собственнику. Если банк не пойдет на это, то изъятие будет осуществляться в судебном порядке с привлечением банка в качестве третьего лица.

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