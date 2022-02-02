Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 февраля 2022: коронавирус подхватили еще 2 833 человека

В Ростовской области коронавирусом заразили еще 2 833 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 февраля 2022 - заразились еще 897 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 833 пациента. Общее число зараженных составило 219 753.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,5% – от 46 до 65 лет; 10,7% – от 66 до 79 лет; 2,5% – старше 80 лет; 21,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 676 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 25 человек.

За сутки выздоровели 558 зараженных. За все время от ковида вылечились 185 931 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 48 до 84 лет и семь мужчин в возрасте от 52 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 037 человек.

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