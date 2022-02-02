В Ростове жильцы аварийного дома в переулке Кривошлыковском организовали круглосуточное дежурство

Жильцы многоэтажки уверены, что дом можно отремонтировать. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице у жителей пятиэтажки, построенной в конце 60-х годов, сложилась непростая ситуация. Хрущевку признали аварийной, а после объявили экстренную эвакуацию жильцов. Однако сами собственники не согласились с таким раскладом событий.

Люди отказываются переезжать в микрорайон Суворовский, опасаясь неизвестности. По их словам, нет понимания о суммах компенсации за жилье либо о сроках предоставления в собственность другого жилья.

Первого февраля к дому подъехали сотрудник и ГО и ЧС.

- Нас просили уехать, но потом, поняв, что никто этого делать не собирается, разрешили остаться, пообещав не отключать дом от коммуникаций, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Ирина.

Вот только, говорят жильцы, уже через пару часов после обещаний в проблемную хрущевку пришла бригада, попытавшаяся отключить дом от газа.

- Рабочие не предоставили документов, не назвали фамилии. Мы стали грудью на защиту наших жилищ. Не пустили никого. Рабочие ушли. Следом пришли другие, но уже с попыткой отключить электричество, а затем третьи – хотела отключить тепло, - продолжает собеседница.

По ее словам, весь день жильцы провели на морозе, охраняя хрущевку от вторжения.

- Сейчас силами собственников организовали бригады, которые по очереди дежурят около дома. Боимся очень, что попытки отключить многоэтажку от коммунальных ресурсов повторятся, - пояснила Ирина.

В администрации Ростова-на-Дону, в свою очередь, сообщили, что жители дома неверно поняли визит коммунальщиков.

- Ресурсники приезжали для выявления возможных дефектов сетей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Действия необходимо обжаловать"

Адвокат Ваган Бегларян прокомментировал ситуацию с попытками отключения дома от коммуникаций.

- Коммунальные услуги, в том числе, - газ и электричество, не могут быть отключены от аварийного жилого дома, однако поставщик должен определить социальную норму коммунальной услуги для такого аварийного жилого дома. Действия представителей поставщика коммунальных услуг необходимо обжаловать в жилищном надзоре администрации района либо оспаривать в суде, - сказал Ваган Бегларян.

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