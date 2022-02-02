В Ростове стали известны подробности аварии с КаМАЗом, в которой погиб шестилетний ребенок

В Ростове грузовик насмерть сбил шестилетнего мальчика. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице случилась смертельная авария, в которой погиб шестилетний ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 2 февраля, около половины шестого вечера на проспекте 40-летия Победы в районе дома № 35. По предварительным данным, ростовчанка переходила дорогу со своими племянниками - 11-летней девочкой и шестилетним мальчиком. В этот момент 33-летний водитель КаМАЗа не справился с управлением и вывернул на разделительный газон, на котором в тот момент и находились двое детей со своей тетей.

Женщина с девочкой успели отскочить назад и отделаться легким испугом, а мальчик попал под колеса большегруза. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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ЧП произошло на проспекте 40-летия Победы.