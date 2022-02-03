Коронавирус в Ростове-на-Дону 3 февраля 2022: количество зараженных увеличилось на 2 935 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 2 935 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коронавирус в Ростове-на-Дону 3 февраля 2022 - заразился еще 931 жителеь. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 935 пациента. Общее число зараженных составило 222 688.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 39,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,4% – от 46 до 65 лет; 9,2% – от 66 до 79 лет; 2,8% – старше 80 лет; 20,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 720 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 19 человек.

За сутки выздоровели 1 003 зараженных. За все время от ковида вылечились 186 934 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 11 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 61 до 94 лет и двое мужчин в возрасте от 70 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 048 человек.

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