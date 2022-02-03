Появилось видео с места ДТП с КаМАЗом в Ростове, в котором погиб шестилетний ребенок

В результате ДТП мальчик скончался на месте. Фото: https://vk.com/rostovnadonu.

Появилось видео с места ДТП в Ростове-на-Дону, в котором погиб шестилетний ребенок. Водитель КаМАЗа наехал на пешеходов вечером 2 февраля на проспекте 40-летия Победы.

Происшествие случилось вечером в районе дома № 35. По предварительным данным, 33-летний-водитель КаМАЗа не справился с управлением и выехал на разделительный газон. В этот момент там находились женщина с двумя племянниками — 11-летней девочкой и шестилетним мальчиком. Мальчик попал под колеса большегруза — от полученных травм он скончался на месте. Его сестра и тетя не пострадали.

На кадрах с места аварии видно, что на вызов прибыли медики скорой помощи и полицейские. На время проверки участок дороги, где произошла трагедия, оцепили на несколько часов.

В донской Госавтоинспекции сообщили, что проверка по факту ДТП продолжается. Точную причину аварии предстоит установить специалистам.

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