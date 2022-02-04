Откровение ростовского педиатра: Ждем перевода на дистант - такой поток больных детей мы уже не выдерживаем

Сидя дома, ребята могут избежать заражения, уверен специалист Фото: Олег ЗОЛОТО

- Новый год - новый вирус, - шутят между собой ростовские врачи. Медики заметили, что буквально сразу после новогодних каникул количество больных детей начало заметно расти.

Так, по последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 2 989 человек - и это только обратившиеся к врачам. Из них 17,2% - дети и подростки. Коэффициент распространения инфекции на Дону - в 2,5 раза выше нормы.

- Ребятишки, в среднем, болеют в два раза чаще взрослых, поэтому мы всегда работаем с напряженным графиком, - признает ростовский терапевт на условиях анонимности. - Но теперь к ОРВИ, гриппу, отитам, ринитам прибавился еще и коронавирус-омикрон. А переполненные школы - лучшее место для его распространения.

"СИДЯТ НОС К НОСУ"

- Судите сами: классов много и число учеников в каждом, в среднем, выше 30 человек. Помещения не приспособлены к такому количеству учащихся. Есть специальные санитарные нормы, но их невозможно соблюдать, если в школе, рассчитанной на 1500 тысячи человек, учится вдвое больше учеников. Да, ситуацию пытаются изменить в лучшую сторону, но ведь и Москва не сразу строилась...

Я, бывает, прихожу в общие образовательные учреждения, чтобы проводить осмотр, а там - негде протолкнуться. Вдобавок многие не успевают на переменах проветривать помещения, а в коридорах - сквозняки. Плюс в классах дети сидят нос к носу, а в перерывах еще и в телефоны "уходят" без соблюдения всякой социальной дистанции. Ну и как их можно уберечь их в таких условиях?

Вместе с заболевшими очереди к врачу ожидают и выздоровевшие - за справками в школу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У РЕГИСТРАТУРЫ - И МАМЫ С ГРУДНИЧКАМИ, И ПОДРОСТКИ

- Мало того, что школы заполнены, так еще и в больнице картина не лучше. В нашей детской поликлинике банально нет места для такого большого фильтра, чтобы там расположить детей.

Во времена, когда ее строили, а это было почти полсотни лет назад, коридор и регистратуру спланировали на 50 квадратных метрах. С учетом того, что часть площади занимают бумажные карты, людям остается около 30 квадратов. Беременные, мамы с грудничками и подростки - все в куче, и ни о каком разделении потоков речь не идет.

Конечно, фильтр оградили стеклом, но дверь в него постоянно открыта, потому что людям фактически негде пройти. Да, плановую медицинскую помощь отменили, но люди все равно ходят за справками в детские сады и школы. Вот они и создают очереди, занимают наше время, которое мы могли бы потратить на осмотр. Если же школы уйдут на дистанционку, то не будет и нужды приходить за справками в поликлинику. А это хоть и немного, но разгрузит наш рабочий день.

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ОМИКРОНА

- Родители, конечно, переживают за детей, поэтому при первых симптомах ОРВИ бегут с ними в больницу. Вдобавок многие уже переболели COVID-19 и не хотят такой же участи для своих малышей.

Но проблема в том, что, приходя к врачу с простым насморком, можно вполне подхватить все тот же коронавирус - как по пути в больницу, так и на приеме у врача. У детей сейчас иммунитет слабый, у многих - аллергии, проблемы с гландами. И поэтому для омикрона они более уязвимы, чем взрослые.

Раньше на своем участке я знала 20-30 семей которые регулярно болели, теперь таких в разы больше. В семьях сейчас в среднем по два-три ребенка, и если болеет один, непременно заражаются и остальные.

Сейчас при любом ОРВИ ребят проверяют на ковид Фото: Олег ЗОЛОТО

"НЕ ВСЕГДА КОВИД. НО ПРО ЭТО ЗАБЫЛИ"

- Помимо омикрона дети болеют и другими, более серьезными чем коронавирус, заболеваниями, но симптомы везде практически одинаковые. И каждое из них нужно проверить.

Итак, первое, что нужно сделать, это исключить сovid-19. Для этого берут ПЦР-тест, который нужно ждать два дня, отчего при лечении уходит драгоценное время. Если тест отрицательный, и это не коронавирус, то нужно искать другую причину - опять сдавать анализы и проводить исследования.

Многие дети сейчас вообще болеют одновременно и ангиной, и ковидом. Приходят с больным горлом, а через пару дней приходит положительный ПЦР-тест. У взрослых такого не было.

"ЛУЧШЕ БЫ ТРЕНИРОВАЛИСЬ"

- Я считаю, школы нужно закрывать, пока у нас еще есть резервы. Да, многие родители боятся удаленки, так как вынуждены работать, и им некогда следить за детьми. Но и по той же причине ребенок может пойти и ходит в школу даже с маленькой температурой или с ОРВИ, которая передается тем же путем, как и коронавирус.

А еще родители приходят за справками, а у ребенка еще нос заложен и слабость. Но взрослые говорят: "потихоньку долечится" , только лишь бы школу не пропускал, ведь впереди контрольные! И, к сожалению, таких мамочек очень много.

Вот, с 29 января ограничили работу спортивных детских секций. Но какой в этом толк, если они все равно учатся в школах? Как по мне, так лучше бы тренировались - может, здоровье лучше было бы.

"ЕГЭ ПОДОЖДЕТ, А ЗДОРОВЬЕ - НЕ МОЖЕТ"

- Ну, и наконец, другая проблема - это нехватка педиатров. В нашей больнице, например, самому молодому детскому врачу 50 лет. Это люди с богатым профессиональным и жизненным опытом, но вот силы и расторопность у них уже не те.

Мне самой уже за полвека: в таком возрасте работать в темпе человек-оркестр уже не получается, да и желания нет. Молодых почти нет, а мы также как и все болеем коронавирусом. Пациенты при этом почему-то недоумевают. Я часто слышу вопрос: "Вы же педиатр, разве можно заразиться от детей?"

На самом деле, вирусы у всех одинаковые, независимо от пола и возраста, поэтому работая с таким потоком, можно и грипп подцепить, и ОРВИ, и коронавирус. Так что, как и многие моли коллеги, жду и надеюсь, что школы все же уйдут на дистанционку. Учебные программы и ЕГЭ могут подождать, а вот здоровье - нет.

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