Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 февраля 2022: в регионе заболели еще 2 950 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 2 950 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 февраля 2022 - заразились еще 926 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 950 пациента. Общее число зараженных составило 225 638.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,3% – от 46 до 65 лет; 8,4% – от 66 до 79 лет; 2,6% – старше 80 лет; 24,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 772 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 18 человек.

За сутки выздоровели 1 022 зараженных. За все время от ковида вылечились 187 956 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 11 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 56 до 85 лет и мужчина 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 059 человек.

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