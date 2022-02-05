Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 февраля 2022: подхватили опасную инфекцию еще 2 989 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 2 989 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 5 февраля 2022 - заразились еще 907 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 2 989 пациентов. Общее число зараженных составило 228 627.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 40,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,7% – от 46 до 65 лет; 10,9% – от 66 до 79 лет; 3,5% – старше 80 лет; 17,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 880 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человек.

За сутки выздоровели 794 зараженных. За все время от ковида вылечились 188 750 жителя Дона.

Подтвердилась смерть шесть инфицированных. Это четыре женщины в возрасте от 69 до 85 лет и двое мужчин в возрасте от 59 до 70 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 065 человек.

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