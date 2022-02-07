Коронавирус в Ростове-на-Дону 7 февраля 2022: опасный вирус подтвердился у 3 492 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 492 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 7 февраля 2022 - заразились еще 1 116 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 492 пациентов. Общее число зараженных составило 235 317.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 39,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,8% – от 46 до 65 лет; 10,6% – от 66 до 79 лет; 2,7% – старше 80 лет; 18,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 033 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человек.

За сутки выздоровели 807 зараженных. За все время от ковида вылечились 190 369 жителей Дона.

Подтвердилась смерть пяти инфицированных. Это четыре женщины в возрасте от 69 до 81 года и один мужчина в возрасте 63 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 082 человек.

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