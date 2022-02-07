Почему электронное изображение Вечного огня у мемориала взбудоражило соцсети, прокомментировал поисковик

Необычным образом почтить память защитников Родины решили в селе Приморка. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону.

В Неклиновском районе Ростовской области, в селе Приморка, около бронзового мемориала воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, появился телевизор с изображением Вечного огня.

Фото экрана быстро разлетелось по социальным сетям, вызвав недоумение у пользователей. Подписчики задавались вопросом: почему не сделать настоящий Вечный огонь? Другие предположили, что выбор в пользу видеоверсии очевиден: она, возможно, будет обходиться дешевле, чем оригинал.

УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ

Свое мнение по этому поводу высказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков:

- Мне этот случай знаком. Я отношусь к этому как к форме сохранения памяти, пускай, и оригинальной. Удивляет другое.

Буквально в 25 километрах от этого населенного пункта находится Петрушина балка, или Балка смерти. Там фашистами были уничтожены десятки тысяч мирных жителей, в том числе, убиты и дети. Так вот, каждую зиму в этом месте и взрослые, и дети катаются на санках. Людям это кажется нормальным. Более того, многие даже не знают, что происходило на этом месте!

А в Приморке люди сделали шаг для увековечивания памяти, и все почему-то вдруг начали возмущаться.

БУДЕТ ПОЖЕЛАНИЕ - ПОЯВИТСЯ И ТРАДИЦИОННЫЙ

Заместитель главы администрации Неклиновского района по социальным вопросам Ольга Терещенко сообщила корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», как было дело. Оказалось, что изначально Вечного огня около мемориала вообще не было. А инициатива установить электронное панно с его изображением принадлежала местным жителям.

- Само панно подключено к уличному освещению и работает круглосуточно, - добавила чиновница.

По ее словам, подобные панно есть и в двух других населенных пунктах Неклиновского района.

При этом после их установки каких-либо вопросов или замечаний от историков, земляков или потомков героев Великой Отечественной не поступало

Региональный координатор партийного проекта ЕР «Историческая память» Олег Соловьев добавил, что вопрос по обустройству традиционного Вечного огня на мемориале может быть рассмотрен в перспективе, если у жителей поселка будет подобное пожелание.

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО "КП" Кому мозолит глаза экран с изображением Вечного огня? В селе Приморка объяснили, как он появился и почему С руководителем поискового отряда "Миус-фронт" Андреем Кудряковым попытались объяснить общественный резонанс вокруг этой истории (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телевизор с записью Вечного огня оставили около памятника в Ростовской области

Очевидец снял это на камеру и опубликовал ролик в соцсетях (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Они потеряли человеческое лицо»: Как предатели убивали стариков, женщин и детей в угольных шахтах во время войны рассекретили в ФСБ

На Дону снимут документальный фильм о тех, кто перешел на сторону фашистов (подробнее)