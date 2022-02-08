Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 февраля 2022: количество зараженных возросло на 3 213 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 213 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 февраля 2022 - заразился еще 931 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 213 пациентов. Общее число зараженных составило 238 530.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,2% – от 46 до 65 лет; 10% – от 66 до 79 лет; 3,5% – старше 80 лет; 17,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 126 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 17 человек.

За сутки выздоровели 824 зараженных. За все время от ковида вылечились 191 193 жителей Дона.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это одна женщина в возрасте 62 лет и пятеро мужчин в возрасте от 33 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 088 человек.

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