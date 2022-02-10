Ростовский геймер рассказал, как школьники зарабатывают сотни тысяч рублей, не вставая из-за компьютера

Ростовчанин мог играть по 10 часов в сутки, чтобы поддерживать боевую форму Фото: Евгения ГУСЕВА

В советское время на вопрос «Кем ты хочешь стать?» многие отвечали - космонавтами, врачами, инженерами, ну или принцессами на худой конец. Но времена изменились и приоритеты тоже.

Теперь в топе профессий интернет-консультант, мастер вебинаров, блогер, и, конечно же, геймер. Ох, последние точно знают толк в претензиях от родственников. Что им только не говорили: «Да игры — это не профессия, только зрение испортишь, шел бы ты, золотко, в медицинский». Ну и коронное каждой бабули: «Что ты в этом компьютере сидишь, пошел бы на улицу погулять, а заодно и молока мне принес». Но воины духа просто так не сдаются. Мамины бродяги и папины симпатяги давно поняли, где клад зарыт. Ведь сейчас профессиональный геймер может купить бабуле не только молоко, но и новую квартиру.

Корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» пообщалась с геймером Дмитрием Щербаковым, чтобы узнать, какие вложения потребуются, чтобы стать профессиональным игроком, сколько часов нужно сидеть возле компьютера, а главное - правда ли можно зарабатывать в индустрии онлайн-игр.

КОМАНДЫ НАСТОЯЩИХ ТИТАНОВ

- Когда мне было лет девять, родители подарили первый компьютер: радости тогда просто не было предела, - рассказывает Дмитрий. - Бежишь поскорее из школы домой, чтобы усесться поудобнее на мягкое кресло и устроить вечер игр. Правда, сначала нужно было сделать уроки. Но разве это имело значение, если впереди ждали часы любимых стрелялок и гонок?!

Со своим будущим источником дохода - компьютерными играми - парень познакомился еще в младшей школе Фото: Михаил ФРОЛОВ

А в 13 лет я узнал, что появилась новая онлайн-игра «Танки». Дай, думаю, установлю: а вдруг что интересное? Потом затянуло. Поначалу играл на любительском уровне с друзьями, позже стали приглашать в более опытные команды, но о профессиональной лиге тогда и мечтать не мог.

Их, кстати, в этой игре всего три: бронзовая – 40-50 команд, серебряная – 20, ну и в золотой - максимум 11-12 команд настоящих титанов. Попасть в одну из них настоящая удача, которая однажды улыбнулась мне во все 32 зуба. В один из дней ребята из «серебра» заметили как я играю, и пригласили к себе в команду восьмым участником. В 2015 году на одном из состязаний мы даже взяли призовое место с денежным вознаграждением. Тогда я и узнал, что такие турниры чаще всего устраивают владельцы геймхолдинга, куда входит несколько онлайн-игр, в том числе и «Танки».

СПОНСОРА ЗАКАЗЫВАЛИ?

- А как-то раз в процессе одного из турниров нами заинтересовался спонсор. Это человек, который берет под опеку всю роту и даже платит фиксированную зарплату. Конечно, сумма небольшая, всего около 2-3 тысяч в месяц на одного игрока. Но даже это очень круто: ты сам по сути ничего не вкладываешь, так еще помимо призовых получаешь дивиденды за любимое дело.

Любимое хобби, которое еще и приносит деньги, найдено Фото: Михаил ФРОЛОВ

В основном, в роли доброго дяди-спонсора выступают частные лица. Таким людям очень приятно чувствовать себя настоящим командиром роты, эдаким виртуальным начальником, который может влиять на ход игры. Немного напоминает комплекс вахтера: ну знаете, как только у человека появляется минимальная власть, он тут же чувствует себя генералом планеты. Но как бы то ни было, по факту - все в плюсе: нам денежка капает, а товарищ свое эго тешит.

Чем лучше мы играем, тем больше зарплата. Ну, а если человек не готов повышать ставки, можем уйти к более богатому претенденту. Но это еще не все. Помимо сезонных игр, участвуем и в сторонних состязаниях. Победа в них еще - три-пять тысяч рублей на каждого игрока плюсом. А как-то раз нам удалось выиграть около 100 тысяч на команду!

«МАСТЕРСТВО – ЭТО НЕ ПУЛЬТ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА, ЕГО НЕ ПОТЕРЯЕШЬ»

- В 2016 году я наконец-то попал в золотую лигу. Но, к сожалению, в этот момент весь киберспорт в «Танках» перестал существовать. Видимо, компаниям стало попросту невыгодно содержать турниры. Оно и немудрено - ведь в высшей лиге были достаточно крупные призовые - 25 и даже 50 тысяч американских. Для того времени это были просто огромные деньги, да и сейчас от такой суммы я бы не отказался. А без них турниры уже были не очень интересные. Да и призовой фонд скудноват - там выдавали «золото», правда, игровое. Приятно, конечно, но кроссовки не купишь. А еще мне в тот год нужно было готовиться к экзаменам: ЕГЭ само себя не напишет. Поэтому было решено: беру перерыв на год.

Парня быстро заметили лучшие команды и пригласили к себе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Осенью 2017 решил вернуться «на поле боя». На одном из форумов закрепил объявление: мол, желающие присоединиться к турниру, let's go. Буквально за несколько дней до начала игры собрал клуб энтузиастов. И все прошло даже лучше, чем я ожидал: мы попали в четверку лучших команд. Все-такие мастерство – это вам не пульт от телевизора, его просто так не потеряешь. Именно этот турнир и был толчком, чтобы продолжить путь в онлайн-играх.

«ЦЕННИКИ, НА КОМПЬЮТЕР КУСАЮТ БОЛЬНО И ТОЧЕЧНО»

- Но, если вы думаете, что спонсорство и призовые - единственный источник дохода геймера, это далеко не так. В нашей игре есть пункт «помощь полевого командира». Что-то вроде менторства в более слабых кланах. Приглашают в качестве начальника, чтобы ты объяснял, как лучше вести бой. Оплата, как и у любого приличного репетитора, почасовая. За 60 минут игры на карточку приходит в среднем 200-250 рублей.

А теперь про расходы, ведь верно говорят, не все коту сметанка. В этом деле, главный и почти единственный источник вечного вложения – твой игровой компьютер. Железный друг, без которого бы ничего не вышло. Ценники на них прямо как злая собака на привязи - кусают больно и точечно. Свой в 2016 году я брал за 50 тысяч рублей, а сейчас такой будет стоить около 70–60 тысяч. И это так, середнячок. А есть ребята, у которых техника и за 200, и за 250 тысяч рублей, и цифра может расти неограниченно.

Но скажу по секрету: цена компа не всегда влияет на качество игры. Самое главное - чтобы ничего не зависало: достаточно подшаманить настройки и готово! Хотя такой вариант подходит не для всех. Если собираетесь транслировать процесс игры, то компьютер должен быть очень мощный, ведь в этом деле главное - качество картинки, а оно может стоить вам и все 300 тысяч «деревянных».

Сейчас игрок чаще выступает как консультант и наставник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Я УЖЕ НЕ ТОТ, ЧТО РАНЬШЕ»

- Несмотря на то, что компьютер у меня по меркам современных геймеров старенький, это никак не мешает получать удовольствие от процесса. В детстве я мог сидеть за играми по 8-10 часов, а перед турнирами устраивал целый квест - три-четыре часа тренировок, как минимум.

Но сейчас все иначе: немного отошел от дел. Игре уделяю максимум два-три часа в день, и то больше в качестве полевого командира. Как там говорят дедули: «Я уже не тот, что раньше». Теперь понимаю, откуда растут ноги у этой глубокой фразы. А если без шуток, гейминдустрия – это очень перспективное направление. Можно заниматься любимым делом, выигрывать в турнирах и зарабатывать. И, если раньше многие говорили «Что там компьютер - разве денег принесет?», теперь я с уверенностью могу сказать, что да. Главное - желание, навыки и вера в то, что все обязательно получится.

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