Голограммы на высотках, а воду греют в тазиках: Киберпанк по-ростовски снимают в кино

В недалеком будущем над Ростовом будут нависать мрачные высотки Корпорации - таким рисуют будущее молодые кинематографисты. Фото: предоставлено съемочной группой

Донские энтузиасты на улицах Ростова начали снимать видеоролики в стиле «киберпанк». Авторы проекта показывают зрителю новый невероятный мир, в котором донская столица представлена в будущем. Грядущие годы человечества, вдохновили проекта видят угрюмым: тотальная слежка, борьба за жизнь и огромные мрачные небоскребы.

Ростовские улочки прекрасно вписываются в антураж новой арт культуры. Основная философия киберпанка строиться на том, что в мире будущего - высокие технологии будут существовать одновременно с низким уровнем жизни. Подобную картину мира решили отразить в своих клипах талантливые энтузиасты. В «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с командой, чтобы узнать подробности проекта и забавные случаи со съемок.

«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖЕН ОСТТАВАТЬ ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»

Главные вдохновители проекта - Олег Новацкий и Ярослав Плахотнюк - учатся в магистратуре, поэтому молодежный формат они стараются сделать максимально интересным и понятным для своей целевой аудитории. При этом тема, на их взгляд, важная — и для молодого поколения, и для их родителей.

Голограммы будут переливаться над купеческими домами и золотыми куполами храмов. Фото: предоставлено съемочной группой

- Социальный посыл нашей работы заключается в том, что технологический прогресс, который мы наблюдаем сейчас, должен идти наравне с улучшением уровня жизни, иначе все обернется тем миром, который мы обрисовываем в наших сюжетах, - рассказывает креативный продюсер Олег Новацкий. - В проекте мы рассказываем историю вымышленных персонажей, которые живут в обозримом будущем. Мы пишем короткие тексты и снимаем видео в молодежной стилистике и стилизуем эпизоды под видеоигру, в которой реальные объекты с помощью графики дополняют фигурами из виртуальной реальности.

В команде Олега восемь человек: все они работают в свободное время и на общественных началах.

- Мы не профессионалы, у нас нет прямых контактов в сфере кино, мы просто любители, которые оттачивают свои навыки, - говорит Олег. – Чтобы выпустить один короткий ролик на две минуты, нам понадобилось работать над ним три недели.

КИБЕРПАНК — СРЕДИ НАС

Олег признается, что они выбрали жанр киберпанк не случайно. Всем интересно, куда заведет человечество технологический прогресс и как он повлияет на социальное устройство мира в следующие десятилетия.

Кинокоманда уверена, что дальше жизнь дончан будет только сильнее отставать от технического прогресса. Фото: предоставлено съемочной группой

- Уже сейчас люди живут в мире похожем на киберпанк. А если немного пофантазировать, получается совершенно новая реальность, – рассказывает Олег. - Мы наносим на здания дополнительные элементы, голограммы, но в центре - все тот же Ростов-на-Дону.

Действительно, нынешние реалии уже напоминают сценарий фантастических работ. Сейчас на улицах можно встретить «умные остановки» на фоне старых автобусов, мы пользуемся современными приложениями, но по-прежнему стоим в очередях в поликлиниках. Умную мультиварку можно запустить с помощью смартфона по пути с работы домой, но, когда отключают горячую воду, греем ее в больших кастрюлях на кухонной плите. Или у человека может быть последний айфон, а живет он, хоть и в самом центре Ростова, но, скорее, в отапливаемом сарае, чем в полноценной квартире.

НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРИЕЗЖАЛА ПОЛИЦИЯ

Локации для съемок энтузиасты старались выбирать максимально узнаваемые и колоритные. Не обошлось и без курьезных ситуаций. Сцены, которые ребята снимали на улицах города, были с актерами в довольно брутальной экипировке: брали с собой биты и другое бутафорское оружие. Из-за этого особо бдительные граждане вызывали правоохранительные органы. На съемки часто приезжала полиция и Росгвардия в полном боекомплекте. Молодым кинематографистам приходилось объяснять сотрудникам всю концепцию проекта, после чего их, конечно, отпускали. Поэтому иногда снимать киносцены проще в безлюдных местах, чтобы не привлекать внимание и не пугать своим видом горожан.

Героями фильма стали молодые парни, которые выросли в криминальном районе. Фото: предоставлено съемочной группой

У амбициозной команды - грандиозные планы: они хотят донскую столицу в целую кибервселенную, в которой будет много историй о будущей жизни ростовчан.

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