Коронавирус в Ростове-на-Дону 9 февраля 2022: в регионе выявили еще 3 312 зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 312 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 9 февраля 2022 - заразились еще 1 005 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 312 пациентов. Общее число зараженных составило 241 842.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 41,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,9% – от 46 до 65 лет; 9,6% – от 66 до 79 лет; 2,4% – старше 80 лет; 15,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 157 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 30 человек.

За сутки выздоровел 851 зараженный. За все время от ковида вылечились 192 044 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это 11 женщин в возрасте от 47 до 87 лет и пятеро мужчин в возрасте от 69 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 104 человека.

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