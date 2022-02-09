Школьник из Волгодонска придумал экологически чистую яхту, вдохновившись дельфинами и акулами

Матвей считает, что его задумка пригодится на уроках физики. Фото: БЫСТРОВ Андрей

Только ростовская «Комсомолка» рассказала вам об исследованиях донских ученых, о которых должен знать каждый, подоспели новости от будущих больших умов региона. Шестиклассник Матвей Гуреев из Волгодонска изобрел яхту, безвредную для природы. В «КП - Ростов-на-Дону» решили узнать у юного волгодонца все подробности чудо-изобретения.

ЧИТАЛ СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

Все началось два года назад, когда школьник хотел записаться на какой-нибудь кружок. Пришлось делать нелегкий для любого мальчишки выбор - между футболом и наукой. Может, Волгодонск и потерял перспективного спортсмена, зато, вероятно, приобрел мощный ум, который еще прославит город на всю страну своими открытиями.

Вернемся в день сегодняшний: Матвей, попав в секцию судомоделирования, уже два года мастерит судна в мини-формате. А последняя разработка, которой гордится даже преподаватель — экспериментальная яхта.

У модели - особенный винт, на создание которого надоумили плавники дельфинов и акул. Фото: БЫСТРОВ Андрей

- Эта яхта «Бионика» создана для проведения испытаний бионического движителя, - говорит Матвей Гуреев.

Не путать с двигателем! Движитель — это техническое устройство, преобразующее энергию двигателя, либо внешнего источника в полезную работу по перемещению транспортного средства!

А что все новое — хорошо забытое старое, подтверждается тем, что идею Матвей позаимствовал в советском журнале «Юный техник - для умелых рук» аж 1982 года!

- Там говорилось о судне с необычным движителем. Он состоял из винта и рулевого пера. Особенность винта - он одновременно может вращаться по двум осям, что дает модели большую мощность, - со знанием дела рассказывает паренек. - Если же винт не будет вращаться, а просто управлять рулевым пером, то через некоторое время модель тоже будет двигаться вперед. Это и является особенностью данной модели.

Судомоделированием Матвей занимается уже два года. Фото: БЫСТРОВ Андрей

МЕНЬШЕ ШУМА, И НЕ ОТПУГИВАЕТ РЫБ

У Матвея была не только цель создать уникальную яхту, но и познакомиться с принципом работы судоходного транспорта. А все для того, чтобы придумывать новые яхты и суда. А необычное название яхты связано не только с бионическим двигателем, но и с экологичностью — детвора тоже в тренде.

- Она экологически чистая. Движитель яхты создан по подобию хвостов дельфинов и акул. Сама же «Бионика» сделана из фанеры и пластика, а вот необычный движитель - из жести. Он представляет собой втулку с лопастями-пластинами из жести и латуни, напаянными на нее под прямым углом вдоль оси симметрии, - объясняет шестиклассник элементарные по его мнению вещи технически неподготовленным взрослым.

А еще яхта издает меньший шум, следовательно не отпугивает рыб.

Такая яхта будет экологически чистой, уверен Матвей. Фото: БЫСТРОВ Андрей

«ПРИНЕСУ НА УРОК ФИЗИКИ»

Кстати, судно уже успело побывать на областном конкурсе юных конструкторов. А весной ученик вместе с наставником запустят яхту в заливе и проверят ее в действии.

Изобретение шестиклассника, уверены юные техники, может быть воплощено в реальных размерах. А в ближайшей перспективе оно может стать учебным пособием на уроках физики. Курс у Матвея начнется в сентябре, и мальчик хочет принести на урок самодельную яхту.

- Ее можно использовать для демонстрации вращения винтов и поворота судов, - убежден изобретатель.

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