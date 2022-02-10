Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 февраля 2022: опасный вирус подтвердился у 3 571 человека

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 3 571 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 февраля 2022 - заразились еще 1 075 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 571 пациента. Общее число зараженных составило 245 413.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 40,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31% – от 46 до 65 лет; 10% – от 66 до 79 лет; 2,7% – старше 80 лет; 16% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 161 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 27 человек.

За сутки выздоровели 1 202 зараженных. За все время от ковида вылечились 193 246 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 12 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 60 до 91 года и трое мужчин в возрасте от 77 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 116 человека.

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