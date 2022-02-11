В Ростовской области семь тонн опасной рыбы и икры изъяли у предпринимателя

Опасную рыбу, приготовленную для поставок в магазины, изъяли оперативники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксае Ростовской области, по данным ФСБ, предприниматель собирался сбыть через сеть розничных торговых точек семь тонн рыбы и икры, опасной для здоровья.

В пресс-службе ведомства сообщили, что бизнесмен знал о низком качестве продукции и о том, что она не отвечает требованиям безопасности и здоровья потребителей. Тем не менее, это не остановило мужчину. Он планировал избежать убытков от утилизации пропавшей рыбы и икры и, более того, еще и заработать на испорченном товаре.

Об этом узнали правоохранители. В отношении злоумышленника следком возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- При обысках со склада было изъято семь тонн рыбно-икорной продукции, - прокомментировали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

Аксайский районный суд вынес решение о штрафе в размере 250 тысяч рублей. Но предприниматель попытался обжаловать приговор. Однако решение суда первой инстанции осталось без изменений.

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