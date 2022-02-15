Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 февраля 2022: заразились 3 962 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 962 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 февраля 2022 - заразились еще 1 225 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 962 пациентов. Общее число зараженных составило 266 838.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,2% – от 46 до 65 лет; 12,4% – от 66 до 79 лет; 4,1% – старше 80 лет; 12,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 481 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человека.

За сутки выздоровел 1 801 зараженный. За все время от ковида вылечились 199 580 жителей Дона.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это шестеро мужчин в возрасте от 62 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 170 человек.

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