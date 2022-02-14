Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 февраля 2022: 4 474 зараженных выявили в регионе

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 4 474 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 февраля 2022 - заразились еще 1 497 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 4 474 пациентов. Общее число зараженных составило 262 876.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,3% – от 46 до 65 лет; 15,1% – от 66 до 79 лет; 5,6% – старше 80 лет; 7,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 477 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 36 человек.

За сутки выздоровели 1 006 зараженных. За все время от ковида вылечились 197 779 жителей Дона.

Подтвердилась смерть десяти инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 62 до 92 лет и пять мужчин в возрасте от 58 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 164 человек.

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