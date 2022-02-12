Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 февраля 2022: опасный вирус унес жизни еще 14 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 4 468 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 февраля 2022 - заразились еще 1 476 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 4 468 пациентов. Общее число зараженных составило 253 948.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,8% – от 46 до 65 лет; 12,1% – от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет; 14% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 301 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 25 человек.

За сутки выздоровели 1 168 зараженных. За все время от ковида вылечились 195 663 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 14 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 69 до 86 лет и пять мужчин в возрасте от 51 до 76 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 144 человек.

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